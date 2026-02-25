Ομάδες

Πρώτο σε τηλεθέαση το Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός
Οnsports Team 25 Φεβρουαρίου 2026, 13:56
CHAMPIONS LEAGUE

Πρώτο σε τηλεθέαση το Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός

Τι έδειξαν τα ραβασάκια της Nielsen για το βράδυ της Τρίτης;

Με αμείωτο ενδιαφέρον κυλά το δεύτερο μισό της σεζόν στη βραδινή ζώνη, με την πρωτιά να συνεχίζει να αλλάζει χέρια ανάλογα με την ημέρα και τα προγράμματα που μπαίνουν «σφήνα»!

Το βράδυ της Τρίτης, το ματς Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός -που μεταδόθηκε στο MEGA- έφερε μεγάλες ανατροπές στην τηλεθέαση. Χαρακτηριστικά, ο ποδοσφαιρικός αγώνας στο Μεγάλο Κανάλι σημείωσε 26,2% στο σύνολο και 25,6% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας» στον ALPHA έμεινε με το κεφάλι ψηλά, καταγράφοντας 22% στο σύνολο και 17,4% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Porto Leone», που ακολούθησε, έκανε 15,7% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» έκανε 13,9% στο σύνολο και 8,3% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;» κράτησε παρέα στο 5,5% του συνόλου και στο 5,2% στο δυναμικό κοινό. Ο διαγωνισμός μαγειρικής του STAR, «MasterChef», έκανε 11,5% στο σύνολο και 14,3% στο δυναμικό κοινό κρατώντας ένα σταθερό μερίδιο τηλεθεατών.

Στο OPEN, η εκπομπή «Real View» δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το 2% στο σύνολο και στο δυναμικό κοινό.



