Τουρκία: Πέθανε ο γλάρος που χτυπήθηκε από βολέ τερματοφύλακα - Περαστικός τον βρήκε και τον έθαψε

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Τουρκία, όταν ένας γλάρος τραυματίστηκε έπειτα από δυνατό βολέ του τερματοφύλακα Μουχάμετ Ουγιάνικ, με τον ποδοσφαιριστή Γκάνι Τσατάν να σπεύδει να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Η σκηνή με τον Τσατάν να προσπαθεί να επαναφέρει το άτυχο πτηνό έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας συγκίνηση και στέλνοντας μήνυμα ανθρωπιάς. Αρχικά, ο γλάρος έδειξε να ανταποκρίνεται στις προσπάθειες του ποδοσφαιριστή, δημιουργώντας ελπίδες για την επιβίωσή του.

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πτηνό δεν τα κατάφερε τελικά, ενώ η μεταχείρισή του προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα πεταμένο σε κάδο απορριμμάτων έξω από το γήπεδο.

Περαστικός που αντίκρισε την εικόνα φρόντισε να το περισυλλέξει και να του προσφέρει ταφή, δημιουργώντας μάλιστα ένα μικρό αυτοσχέδιο μνημείο. Το περιστατικό, που αρχικά είχε γεννήσει αισιοδοξία, κατέληξε να αναδεικνύει δύο διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης στάσης απέναντι στη ζωή.