ΑΕΚ: Στην κυκλοφορία έξτρα εισιτήρια για τον Βόλο

Οι φίλοι της ΑΕΚ εξαφάνισαν χθες σε χρόνο ρεκόρ τα περίπου 8.000 εισιτήρια στο Πανθεσσαλικό για το Kυριακάτικο παιχνίδι με τον Βόλο και σήμερα άνοιξαν κι άλλες θύρες στο βόρειο πέταλο, καθώς και σε θύρες στα Δυτικά Άνω Διαζώματα του Σταδίου.

Αναλυτικά:

"Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι για την αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26 με τον Βόλο ΝΠΣ (1/3 - 17:30), στο Πανθεσσαλικό, τίθενται σε κυκλοφορία για τις ανάγκες των φιλάθλων μας και εισιτήρια που αφορούν σε άλλες θύρες του Βορείου Πετάλου, καθώς και σε θύρες στα Δυτικά Άνω Διαζώματα του Σταδίου.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους από τα παρακάτω link:

Για τις θύρες του Βορείου Πετάλου (τιμή 20 ευρώ) πατήστε ΕΔΩ.

Για τις θύρες στα Δυτικά Άνω Διαζώματα (τιμή 30 ευρώ) πατήστε ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο".