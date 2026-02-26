Η Παρτιζάν ανακοίνωσε την νέα ομάδα του Τζαμπάρι Πάρκερ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο Τζαμπάρι Πάρκερ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη Χουβεντούδ Μπανταλόνα για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν. Η ομάδα από την Ισπανία θα αναλάβει μέρος του μισθού του παίκτη που υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Παρτιζάν στην αρχή της σεζόν.
Τις προηγούμενες εβδομάδες, ο Πάρκερ προπονούνταν ατομικά με στόχο να φτάσει σε επαρκή φόρμα και τώρα θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει τον εαυτό του στο γήπεδο με την ομάδα της Χουβεντούδ.
Džabari Parker na pozajmici u Huventudu!— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) February 26, 2026
Džabari Parker će u nastavku tekuće sezone igrati za Huventud iz Badalone. Tim iz Španije će do kraja sezone preuzeti deo plate za igrača koji je početkom sezone potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom Mozzart Bet.
U prethodnim… pic.twitter.com/eZprzfeaJJ