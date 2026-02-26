Ομάδες

Η Παρτιζάν ανακοίνωσε την νέα ομάδα του Τζαμπάρι Πάρκερ
Οnsports Τeam 26 Φεβρουαρίου 2026, 09:52
EUROLEAGUE

Η Παρτιζάν ανακοίνωσε την νέα ομάδα του Τζαμπάρι Πάρκερ

Στη Μπανταλόνα θα αγωνίζεται ως δανεικός, μέχρι το τέλος της σεζόν, ο Τζαμπάρι Πάρκερ όπως ανακοίνωσε η Παρτιζάν. 

Τον δανεισμό του Τζαμπάρι Πάρκερ στην Μπανταλόνα έως το τέλος της σεζόν ανακοίνωσε επίσημα η Παρτιζάν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη Χουβεντούδ Μπανταλόνα για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν. Η ομάδα από την Ισπανία θα αναλάβει μέρος του μισθού του παίκτη που υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Παρτιζάν στην αρχή της σεζόν.

Τις προηγούμενες εβδομάδες, ο Πάρκερ προπονούνταν ατομικά με στόχο να φτάσει σε επαρκή φόρμα και τώρα θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει τον εαυτό του στο γήπεδο με την ομάδα της Χουβεντούδ.



