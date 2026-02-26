EuroCup Γυναικών: Με φόντο τον τελικό ο Αθηναϊκός υποδέχεται τη Λιλ

Οnsports Τeam

Η ομάδα του Βύρωνα υποδέχεται τον γαλλικό σύλλογο (20:30) για τον πρώτο αγώνα της ημιτελικής φάσης και θέλει να κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση στον τελικό.

Ο Αθηναϊκός υποδέχεται την Λιλ (20:30) στο κλειστό του Βύρωνα, με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο τελικό του Eurocup Γυναικών.

Η ομάδα του Βύρωνα έχει μπροστά της μια πολύ δύσκολη αποστολή και μια τεράστια πρόκληση, αφού θέλει το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στους Γάλλους για να μπορέσει να συνεχίσει να ελπίζει σε πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Οι παίκτριες του Αθηναϊκού έχουν την ψυχολογία με το μέρους τους, μιας και στην προηγούμενη φάση αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, κατάφερε να κάνει την ανατροπή στην Ισπανία κόντρα στην Περφουμερίας Αβενίδα και να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Στον άλλο ημιτελικό «μονομαχούν» οι Λατ Μονπελιέ και η Μαρσίν που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό.