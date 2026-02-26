NBA: Οι Πίστονς πήραν το ντέρμπι κορυφής, νέα νίκη για Μπακς - Τα highlights και η βαθμολογία

AP Photos

Οnsports Team

Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA, τα highlights των αναμετρήσεων και τη βαθμολογία.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ είχε 29 πόντους και 13 ασίστ, ο Τζέιλεν Ντούρεν πρόσθεσε 29 πόντους και 15 ριμπάουντ και οι Πίστονς επικράτησαν 124-116 της Οκλαχόμα Σίτι στο Ντιτρόιτ, σε αναμέτρηση κορυφής μεταξύ των πρωτοπόρων των δύο περιφερειών. Το Ντιτρόιτ μετρά πλέον έξι νίκες στα τελευταία επτά παιχνίδια, ενώ οι Θάντερ είδαν το σερί τριών επιτυχιών να σταματά.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν ακόμη και με 17 πόντους στην τρίτη περίοδο και με 14 στην τέταρτη, όμως η Οκλαχόμα Σίτι πλησίασε στους τρεις (108-105) με 5:06 να απομένουν, χάρη σε επιμέρους σκορ 13-2 με οκτώ πόντους του Άαρον Γουίγκινς. Σε κρίσιμο σημείο, οι Πίστονς πήραν τέσσερα διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ ενώ στο φινάλε, ο Κάνινγκχαμ βρήκε τον Ντούρεν για κάρφωμα, «σφραγίζοντας» τη νίκη.

Οι Θάντερ αγωνίστηκαν με σημαντικές απουσίες, χωρίς τον MVP της σεζόν 2024/25 Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, καθώς και τους Τζέιλεν Γουίλιαμς, Έϊτζεϊ Μίτσελ, Αϊζέια Χάρτενσταϊν, Τσετ Χόλμγκρεν και Άλεξ Καρούσο. Ο Τζέιλιν Γουίλιαμς ξεχώρισε με 30 πόντους (career-high) και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Κέισον Γουάλας είχε 23.

Στο Μιλγουόκι, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ πέτυχε το νικητήριο καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, οδηγώντας τους Μπακς σε νίκη με 118-116 επί των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Το Μιλγουόκι πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη και όγδοη στα τελευταία 10 παιχνίδια, σε μια αναμέτρηση με έντονο ρυθμό και πολλές εναλλαγές στο σκορ. Επτά παίκτες των Μπακς είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Ράιαν Ρόλινς να σημειώνει 18 και τον Κάιλ Κούζμα 17.

Οι δύο ομάδες εκτέλεσαν συνολικά 50 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, με τους Μπακς να σουτάρουν με 39% έναντι 33% των φιλοξενούμενων. Στην τρίτη περίοδο, το Μιλγουόκι έτρεξε επιμέρους 11-0 (73-63), όμως το Κλίβελαντ απάντησε με δικό του 10-0 και μπήκε στην τέταρτη περίοδο μπροστά με 94-93.

Στα 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ο Πόρτερ Τζούνιορ ευστόχησε σε fadeaway για το 118-116, ενώ στο φινάλε ο Τζάρετ Άλεν είδε το καλάθι που θα έστελνε το ματς στην παράταση να ακυρώνεται μετά από εξέταση του replay.

Οι Καβαλίερς αγωνίστηκαν χωρίς τους Ντόνοβαν Μίτσελ, Τζέιμς Χάρντεν και Έβαν Μόμπλεϊ.

Στο Ντένβερ, ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 30 πόντους και 12 ριμπάουντ και οι Νάγκετς επικράτησαν 103-84 των Σέλτικς, ανατρέποντας την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου.

Η Βοστώνη, που είχε τέσσερις διαδοχικές νίκες πριν το ματς προηγήθηκε στο ημίχρονο (48-47), με τον Ντέρικ Γουάιτ να σημειώνει 18 από τους 24 πόντους της ομάδας του στη δεύτερη περίοδο. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι έκλεισαν την τρίτη περίοδο με επιμέρους 11-0 και μετέτρεψαν το 67-66 σε 77-67, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ είχε 14 πόντους, ενώ οι Τζούλιαν Στρόδερ, Κάμερον Τζόνσον και Γιόνας Βαλαντσιούνας πρόσθεσαν διψήφιο αριθμό πόντων. Για τους Σέλτικς, ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 23 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Πίστονς-Θάντερ 124-116





Γκρίζλις-Γουόριορς 112-133





Ράπτορς-Σπερς 107-110





Ρόκετς-Κινγκς 128-97





Μπακς-Καβαλίερς 118-116





Νάγκετς-Σέλτικς 103-84

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 38-20

Νέα Υόρκη 37-22

Τορόντο 34-25

Φιλαδέλφεια 32-26

Μπρούκλιν 15-42

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 43-14

Κλίβελαντ 37-23

Μιλγουόκι 26-31

Σικάγο 24-35

Ιντιάνα 15-44

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 31-26

Μαϊάμι 31-28

Ατλάντα 29-31

Σάρλοτ 28-31

Ουάσινγκτον 16-41

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 45-15

Ντένβερ 37-22

Μινεσότα 36-23

Πόρτλαντ 28-31

Γιούτα 18-40

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 34-23

Φοίνιξ 33-26

Γκόλντεν Στέιτ 31-28

Λ.Α. Κλίπερς 27-30

Σακραμέντο 13-47

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 42-16

Χιούστον 36-21

Μέμφις 21-36

Ντάλας 21-36

Νέα Ορλεάνη 17-42