Εθνική Ελλάδας: Στις κλήσεις του Σπανούλη και ο Τολιόπουλος
Οnsports Τeam 26 Νοεμβρίου 2025, 17:25
MUNDOBASKET

Εθνική Ελλάδας: Στις κλήσεις του Σπανούλη και ο Τολιόπουλος

Ο Βασίλης Τολιόπουλος προστέθηκε στις κλήσεις της Εθνικής ομάδας μπάσκετ για τα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Πέμπτη (27/11, 18:30) στη Θεσσαλονική τη Ρουμανία, για την πρώτη φάση των προκριματικών του Mundobasket 2027.

Στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη προστέθηκε πλέον και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του κι επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, παρότι έμεινε εκτός 12άδας από τον αγώνα με την Παρτίζαν.

Ο παίκτης του Τριφυλλιού ταξίδεψε την Τετάρτη (26/11) στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, για να ενσωματωθεί στην αποστολή.

Να θυμίσουμε ότι η Εθνική ομάδα έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της από τη Δευτέρα (24/11), ενώ από τους 18 παίκτες που κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης, οι 14 ήταν παρόντες.



