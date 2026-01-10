Ταρέμι για την κατάσταση στο Ιράν: «Ως παίκτης πρέπει να είσαι με τον κόσμο»

Onsports Team

Ο Ιρανός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του, τονίζοντας πως αυτός είναι και ο λόγος που ουσιαστικά δεν πανηγύρισε.

Ο Μεχντί Ταρέμι έπαιξε κόντρα στον Ατρόμητο και ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού. Ο Ιρανός ποδοσφαιριστής για ακόμη μια φορά βλέπει την καριέρα και τις προσπάθειές του να επηρεάζονται απ’ όσα συμβαίνουν στην πατρίδα του. Θυμίζουμε πως στους τελευταίους βομβαρδισμούς που υπήρξαν, ο Ταρέμι ήταν εγκλωβισμένος στη χώρα του ως παίκτης της Ίντερ ακόμη.

Αυτή τη φορά τα όσα γίνονται ανάμεσα στο λαό και το κράτος, δεν τον αφήνουν ασυγκίνητο. Όπως δήλωσε μάλιστα, δεν πανηγύρισε γι’ αυτόν τον λόγο. Τονίζοντας πως παίρνει το μέρος του κόσμου επειδή αυτός είναι που υποστηρίζει τους παίκτες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ταρέμι:

Για το ματς: «Νιώθω καλά, ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Από την αρχή προσπαθήσαμε να πιέσουμε ψηλά και να βρούμε κενά. Τα πήγαμε υπέροχα και ο τρόπος που παίξαμε ήταν καλό».

Για το αν ήταν το δώρο του προς τον προπονητή του, ο οποίος έφτασε τα 99 του ματς στον Ολυμπιακό: «Θα μπορούσα να του δώσω τη φανέλα μου. Του εύχομαι όλα τα καλά, ξέρει τι θέλει από τη δουλειά του. Θα προσπαθήσουμε να εκπληρώνουμε τους στόχους μας, μέχρι το τέλος της σεζόν».

Για το γεγονός ότι δεν πανηγυρίζει θερμά τα γκολ του: «Ναι, γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα στο Ιράν, με την κυβέρνηση και τον λαό. Ως παίκτης πρέπει να είσαι με τον κόσμο, γιατί αυτός στέκεται στο πλευρό μας. Επειδή η χώρα μας δεν φαίνεται καλά, δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος. Από την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού, πρέπει να είμαι. Προκαλεί μπέρδεμα και δεν ξέρω τι να κάνω».