EuroCup: Η Χάποελ Ιερουσαλήμ αρνήθηκε αλλαγή ώρας κόντρα στον Άρη

Onsports Team

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν καταθέσει αίτημα για να γίνει νωρίτερα το παιχνίδι λόγω της διεξαγωγής την ίδια μέρα του ποδοσφαιρικού αγώνα Παναθηναϊκός – Άρης.

Χωρίς αλλαγή στην ώρα έναρξής της θα διεξαχθεί την Τετάρτη (14/1), στο Αλεξάνδρειο, η αναμέτρηση του Άρη, για τη 14η αγωνιστική του EuroCup, με αντίπαλο τη Χάποελ Ιερουσαλήμ. Οι «κιτρινόμαυροι» αιτήθηκαν στο EuroCup, την Παρασκευή (9/1), να αλλάξει η ώρα εκκίνησης του ματς και, αντί για τις 20:00, να αρχίσει στις 18:00 ή στις 18:30, ωστόσο, οι Ισραηλινοί αρνήθηκαν να συναινέσουν στην αλλαγή και ως εκ τούτου το τζάμπολ στο παιχνίδι θα γίνει κανονικά στις 20:00.

Οι Θεσσαλονικείς, υπενθυμίζεται, ζήτησαν την αλλαγή για να μη συμπέσει χρονικά το παιχνίδι τους με το ποδοσφαιρικό ματς, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη, το οποίο διεξάγεται επίσης στις 14/1, με τη σέντρα του να είναι ορισμένη για τις 20:30.