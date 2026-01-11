Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/01) - Με Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι, Άρης-ΑΕΚ και ντέρμπι

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, αφού τα ντέρμπι κυριαρχούν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για τη Super League στις 19:30 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ για την 16η αγωνιστική με μετάδοση από το Novasports Prime, ενώ το Cosmote Sport 1HD θα μεταδώσει τη «μάχη» του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και για την Greek Basketball League, αφού στις 16:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παίξει κόντρα στο Περιστέρι με μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ στις 21:00 από το Action 24 θα καλυφθεί το ντέρμπι Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης για το ισπανικό Super Cup, ενώ στις 21:45 από το Cosmote Sport 2HD θα μεταδοθεί η «μάχη» κορυφής στην Serie A, Ίντερ - Νάπολι.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: