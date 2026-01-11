Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/01) - Με Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι, Άρης-ΑΕΚ και ντέρμπι
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (11/01).
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, αφού τα ντέρμπι κυριαρχούν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για τη Super League στις 19:30 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ για την 16η αγωνιστική με μετάδοση από το Novasports Prime, ενώ το Cosmote Sport 1HD θα μεταδώσει τη «μάχη» του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και για την Greek Basketball League, αφού στις 16:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παίξει κόντρα στο Περιστέρι με μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ στις 21:00 από το Action 24 θα καλυφθεί το ντέρμπι Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης για το ισπανικό Super Cup, ενώ στις 21:45 από το Cosmote Sport 2HD θα μεταδοθεί η «μάχη» κορυφής στην Serie A, Ίντερ - Νάπολι.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
09:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Λορέντζο Μουζέτι - Αλεξάντερ Μπουμπλίκ
|
ATP 250 2026
|
10:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Ντανιίλ Μεντβέντεφ - Μπράντον Νακασίμα
|
ATP 250 2025
|
10:30
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
United Cup 2026
|
Τελικός
|
10:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2026
|
Χονγκ Κονγκ (Τελικός)
|
13:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Καρδίτσα - Ολυμπιακός
|
Stoiximan GBL
|
13:00
|
ΕΡΤ Sports 1
|
ΑΕΚ - Μύκονος Betsson
|
Stoiximan GBL
|
13:15
|
Novasports Prime
|
Χέρενφεν – Φέγενορντ
|
Eredivisie 2025/26
|
13:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Λέτσε – Πάρμα
|
Serie A 2025-26
|
14:00
|
Action 24
|
Καλαμάτα – Πανιώνιος
|
Greek Super League 2 2025-2026
|
14:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Ντέρμπι – Λιντς
|
Emirates FA Cup 2025-26
|
15:00
|
Novasports 4HD
|
Λεγανές – Βαγιαδολίδ
|
Ποδόσφαιρο
|
15:00
|
Novasports 1HD
|
Ράγιο Βαγιεκάνο – Μαγιόρκα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
15:30
|
Novasports Start
|
Τέλσταρ – Άγιαξ
|
Eredivisie 2025/26
|
16:00
|
Novasports Prime
|
Λεβαδειακός - Βόλος ΝΠΣ
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Πόρτσμουθ – Άρσεναλ
|
Emirates FA Cup 2025-26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Νταντί – Χαρτς
|
William Hill Scottish Premiership 2025-26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Φιορεντίνα – Μίλαν
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι Betsson
|
Stoiximan GBL
|
16:00
|
ΕΡΤ Sports 1
|
Μαρούσι – Προμηθέας
|
Stoiximan GBL
|
16:30
|
Novasports 2HD
|
Γκλάντμπαχ – Άουγκσμπουργκ
|
Bundesliga 2025/26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Φενέρμπαχτσε – Μπαχτσεσεχίρ
|
Turkish Basketball Super League 2025-26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
PreGame
|
ΟΦΗ - Asteras Aktor
|
17:15
|
Novasports 1HD
|
Λεβάντε – Εσπανιόλ
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
17:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Νασιονάλ - Σάντα Κλάρα
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
17:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
ΟΦΗ - Αστέρας Aktor
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
18:15
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Παναθηναϊκός - Πανιώνιος ΓΣΣ
|
Α1 Γυναικών Volley League
|
18:30
|
Novasports 3HD
|
Μπάγερν Μονάχου – Βόλφσμπουργκ
|
Bundesliga 2025/26
|
18:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Αμπερντίν – Ρέιντζερς
|
William Hill Scottish Premiership 2025-26
|
18:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
|
Emirates FA Cup 2025-26
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Ελλάς Βερόνα – Λάτσιο
|
Serie A 2025-26
|
19:30
|
Novasports Prime
|
Άρης – ΑΕΚ
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Βενέτσια - Βίρτους Μπολόνια
|
Lega Basket Serie A 2025-26
|
19:40
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Sportshow
|
Εκπομπή
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Ανδόρα - Ρεάλ Μαδρίτης
|
ACB Liga Endesa 2025-26
|
21:00
|
Action 24
|
Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης
|
Super Cup Ισπανίας 2026
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
21:30
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Ελλάδα – Γεωργία
|
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Ίντερ – Νάπολι
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Ορλάντο Μάτζικ - Νιου Ορλίνς Πέλικανς
|
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
|
23:10
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Sportshow
|
Εκπομπή
|
03:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Ντένβερ Νάγκετς - Μιλγουόκι Μπακς
|
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια