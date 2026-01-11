Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/01) - Με Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι, Άρης-ΑΕΚ και ντέρμπι
Eurokinissi Sports
Onsports Team 11 Ιανουαρίου 2026, 09:24
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (11/01).

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, αφού τα ντέρμπι κυριαρχούν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για τη Super League στις 19:30 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ για την 16η αγωνιστική με μετάδοση από το Novasports Prime, ενώ το Cosmote Sport 1HD θα μεταδώσει τη «μάχη» του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και για την Greek Basketball League, αφού στις 16:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παίξει κόντρα στο Περιστέρι με μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ στις 21:00 από το Action 24 θα καλυφθεί το ντέρμπι Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης για το ισπανικό Super Cup, ενώ στις 21:45 από το Cosmote Sport 2HD θα μεταδοθεί η «μάχη» κορυφής στην Serie A, Ίντερ - Νάπολι.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

09:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Λορέντζο Μουζέτι - Αλεξάντερ Μπουμπλίκ

ATP 250 2026

10:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Ντανιίλ Μεντβέντεφ - Μπράντον Νακασίμα

ATP 250 2025

10:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

United Cup 2026

Τελικός

10:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2026

Χονγκ Κονγκ (Τελικός)

13:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Καρδίτσα - Ολυμπιακός

Stoiximan GBL

13:00

ΕΡΤ Sports 1

ΑΕΚ - Μύκονος Betsson

Stoiximan GBL

13:15

Novasports Prime

Χέρενφεν – Φέγενορντ

Eredivisie 2025/26

13:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Λέτσε – Πάρμα

Serie A 2025-26

14:00

Action 24

Καλαμάτα – Πανιώνιος

Greek Super League 2 2025-2026

14:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Ντέρμπι – Λιντς

Emirates FA Cup 2025-26

15:00

Novasports 4HD

Λεγανές – Βαγιαδολίδ

Ποδόσφαιρο

15:00

Novasports 1HD

Ράγιο Βαγιεκάνο – Μαγιόρκα

La Liga EA Sports 2025/26

15:30

Novasports Start

Τέλσταρ – Άγιαξ

Eredivisie 2025/26

16:00

Novasports Prime

Λεβαδειακός - Βόλος ΝΠΣ

Stoiximan Super League 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Πόρτσμουθ – Άρσεναλ

Emirates FA Cup 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Νταντί – Χαρτς

William Hill Scottish Premiership 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Φιορεντίνα – Μίλαν

Serie A 2025-26

16:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι Betsson

Stoiximan GBL

16:00

ΕΡΤ Sports 1

Μαρούσι – Προμηθέας

Stoiximan GBL

16:30

Novasports 2HD

Γκλάντμπαχ – Άουγκσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Φενέρμπαχτσε – Μπαχτσεσεχίρ

Turkish Basketball Super League 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

PreGame

ΟΦΗ - Asteras Aktor

17:15

Novasports 1HD

Λεβάντε – Εσπανιόλ

La Liga EA Sports 2025/26

17:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Νασιονάλ - Σάντα Κλάρα

Liga Portugal Betclic 2025-26

17:30

COSMOTE SPORT 1 HD

ΟΦΗ - Αστέρας Aktor

Stoiximan Super League 2025-26

18:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός - Πανιώνιος ΓΣΣ

Α1 Γυναικών Volley League

18:30

Novasports 3HD

Μπάγερν Μονάχου – Βόλφσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

18:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Αμπερντίν – Ρέιντζερς

William Hill Scottish Premiership 2025-26

18:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον

Emirates FA Cup 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Ελλάς Βερόνα – Λάτσιο

Serie A 2025-26

19:30

Novasports Prime

Άρης – ΑΕΚ

Stoiximan Super League 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 8 HD

Βενέτσια - Βίρτους Μπολόνια

Lega Basket Serie A 2025-26

19:40

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπομπή

20:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Ανδόρα - Ρεάλ Μαδρίτης

ACB Liga Endesa 2025-26

21:00

Action 24

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης

Super Cup Ισπανίας 2026

21:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

Stoiximan Super League 2025-26

21:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ελλάδα – Γεωργία

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Ίντερ – Νάπολι

Serie A 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Ορλάντο Μάτζικ - Νιου Ορλίνς Πέλικανς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

23:10

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπομπή

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Ντένβερ Νάγκετς - Μιλγουόκι Μπακς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια


