Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Αλκαράθ νίκησε τον Σίνερ σε αγώνα επίδειξης στη Νότια Κορέα
Onsports Team 11 Ιανουαρίου 2026, 07:45
ΣΠΟΡ

Ο Αλκαράθ νίκησε τον Σίνερ σε αγώνα επίδειξης στη Νότια Κορέα

Ο Ισπανός Κάρλος Αλκαράθ νίκησε 7-5, 7-6(8) τον Ιταλό Γιανίκ Σίνερ σε αγώνα επίδειξης στην πόλη Ίντσεον της Νότιας Κορέας, ο οποίος σηματοδότησε την έναρξη της σεζόν για δύο από τους καλύτερους τενίστες του κόσμου.

Η αναμέτρηση ήταν χαμηλής έντασης, με τους δύο αντιπάλους να έχουν ως... προτεραιότητά τους να προσφέρουν θέαμα στο κοινό και τον Ισπανό να υπερισχύει στο τέλος των δύο σετ και να πανηγυρίζει τη νίκη.
 
Πλέον ο Αλκαράθ, ο οποίος είναι Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, και ο Σίνερ, ο οποίος είναι Νο 2 στον κόσμο, στρέφουν την προσοχή τους στο Australian Open, το οποίο είναι το πρώτο τουρνουά γκραν σλαμ της χρονιάς. Η διοργάνωση αρχίζει στη Μελβούρνη στις 18 Ιανουαρίου, με τον Σίνερ να στοχεύει στην κατάκτηση του τρίτου διαδοχικού τίτλου του στο θεσμό, ενώ ο Αλκαράθ θα επιδιώξει να πανηγυρίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του το τρόπαιο στο φημισμένο τουρνουά.



Ροή ειδήσεων

NBA
NBA: «Άλωσαν» τη Βοστώνη οι Σπερς - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς
17 λεπτά πριν NBA: «Άλωσαν» τη Βοστώνη οι Σπερς - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Συνεχίζει την πίεση για Αντίνιο - «Πληρώνει μέρος των φόρων»
25 λεπτά πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Συνεχίζει την πίεση για Αντίνιο - «Πληρώνει μέρος των φόρων»
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Κόντρα στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός AKTOR - Με Καρδίτσα ο Ολυμπιακός
40 λεπτά πριν Greek Basketball League: Κόντρα στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός AKTOR - Με Καρδίτσα ο Ολυμπιακός
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/01) - Με Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι, Άρης-ΑΕΚ και ντέρμπι
1 ώρα πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/01) - Με Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι, Άρης-ΑΕΚ και ντέρμπι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved