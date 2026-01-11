Ο Αλκαράθ νίκησε τον Σίνερ σε αγώνα επίδειξης στη Νότια Κορέα

Onsports Team

Η αναμέτρηση ήταν χαμηλής έντασης, με τους δύο αντιπάλους να έχουν ως... προτεραιότητά τους να προσφέρουν θέαμα στο κοινό και τον Ισπανό να υπερισχύει στο τέλος των δύο σετ και να πανηγυρίζει τη νίκη.



Πλέον ο Αλκαράθ, ο οποίος είναι Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, και ο Σίνερ, ο οποίος είναι Νο 2 στον κόσμο, στρέφουν την προσοχή τους στο Australian Open, το οποίο είναι το πρώτο τουρνουά γκραν σλαμ της χρονιάς. Η διοργάνωση αρχίζει στη Μελβούρνη στις 18 Ιανουαρίου, με τον Σίνερ να στοχεύει στην κατάκτηση του τρίτου διαδοχικού τίτλου του στο θεσμό, ενώ ο Αλκαράθ θα επιδιώξει να πανηγυρίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του το τρόπαιο στο φημισμένο τουρνουά.