Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Η Νιγηρία στα ημιτελικά και σπουδαίο ραντεβού με Μαρόκο
Onsports Team 10 Ιανουαρίου 2026, 22:04
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι «αετοί» προκρίθηκαν άνετα επί της Αλγερίας επικρατώντας 2-0 και θα αντιμετωπίσουν τους διοργανωτές στα ημιτελικά.

Η Νιγηρία ήταν καλύτερη, νίκησε στο Μαρακές την Αλγερία με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου την περιμένει το Μαρόκο, που φιλοξενεί τη διοργάνωση.

Ο Βίκτορ Οσίμεν ήταν και πάλι ο ηγέτης της ομάδας του, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ από ασίστ του Μπρούνο του Ολυμπιακού, ενώ ο Ανταμς έκανε το 2-0 στο 57ο λεπτό.

Έτσι, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στις 21:00, θα διεξαχθεί ο πρόωρος τελικός για πολλούς, με το Μαρόκο να αντιμετωπίζει τη Νιγηρία για μια θέση στον τελικό.



