Bundesliga: Βαριά ήττα για Λεβερκούζεν, 10 μέρες πριν τον Ολυμπιακό

Onsports Team

Δέκα ημέρες πριν το κρίσιμο ματς με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν υπέστη βαρύ εντός έδρας στραπάτσο από τη Στουτγκάρδη 4-1 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Οι «ασπιρίνες» αιφνιδιάστηκαν πλήρως από την αρχή, καθώς πριν καν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα βρέθηκαν πίσω στο σκορ με δύο γκολ, ενώ μέχρι το ημίχρονο είχαν δεχτεί άλλα δύο, μετατρέποντας το δεύτερο μέρος σε τυπική διαδικασία. Η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ μπήκε με το… αριστερό στο 2026 μετά τη χειμερινή διακοπή, εμφανίζοντας αδυναμία και έλλειψη συγκέντρωσης στα κρίσιμα σημεία.

Με αυτή την ήττα, οι γηπεδούχοι παρέμειναν στους 29 βαθμούς, όσους έφτασε και η Στουτγκάρδη μετά το εμφατικό τρίποντο, πλησιάζοντας επικίνδυνα τη Λεβερκούζεν στη βαθμολογία. Η ήττα αυτή λειτουργεί ως «καμπανάκι» για την ομάδα του Χιούλμαντ ενόψει της δύσκολης αποστολής στην Ελλάδα, όπου θα χρειαστεί απόλυτη εγρήγορση απέναντι στον Ολυμπιακό για να διατηρήσει ζωντανές τις πιθανότητες πρόκρισης στη φάση των «16» του Champions League.

Η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν: Φλέκεν, Κουάνσο, Άντριχ, Μπελοσιάν (46' Μπαντέ), Αρτούρ, Γκαρσία, Φερνάντες (66' Χόφμαν), Γκριμάλντο (82' Λούκας), Τίλμαν, Τέγια (46' Πόκου), Τεριέ (66' Σακό).

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ 3-3 (22'πέν. Ουζούν, 71' Εμπνουταλίμπ, 90'+2 Νταχούντ - 10' Μπέιερ, 68' Νμετσά, 90'+6 Τσουκβουεμέκα)

Φράιμπουργκ-Αμβούργο 2-1 (53' πεν. Γκρίφο, 83' Ματάνοβιτς-48' Βούσκοβιτς)

Χαϊντενχάιμ-Κολωνία 2-2 (15' Πιέρινγκερ, 26' Νίχαους-18' Μαρτέλ, 48' Ελ Μάλα

Ουνιόν Βερολίνου-Μάιντς 2-2 (77' Γέονγκ, 86' Ντοκί-30' Αμίρι, 69' Χόλερμπαχ)

Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη 1-4 (66'πέν. Γκριμάλντο - 7',45' Λέβελινγκ, 29' πέν. Μίτελσταντ, 45'+2 Ούνταβ)

Γκλάντμπαχ-Άουγκσμπουργκ 11/1

Μπάγερν Μονάχου-Βόλφσμπουργκ 11/1

Βέρντερ Βρέμης-Χοφενχάιμ Αναβολή

Ζανκτ Πάουλι-Λειψία Αναβολή

Η βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 41

Ντόρτμουντ 33 -16αγ.

Λειψία 29

Λεβερκούζεν 29 -16αγ.

Στουτγκάρδη 29 -16αγ.

Χοφενχάιμ 27

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 26 -16αγ.

Φράιμπουργκ 23 -16αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 22 -16αγ.

Βέρντερ Βρέμης 17

Κολωνία 17 -16αγ.

Γκλάντμπαχ 16

Αμβούργο 16 -16αγ.

Βόλφσμπουργκ 15

Άουγκσμπουργκ 14

Ζανκτ Πάουλι 12

Χαϊντενχάιμ 12 -16αγ.

Μάιντς 9 -16αγ.