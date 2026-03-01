Super League 2: Ο Ολυμπιακός Β’ νίκησε τον Πανιώνιο, «αγκαλιά» με την άνοδο η Καλαμάτα
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 2-1 της ομάδας της Νέας Σμύρνης και η «Μαύρη θύελλα» ξέφυγε μετά το 2-0 επί της Μαρκό, όντας πλέον με το… ένα πόδι στα «σαλόνια».
Η 3η αγωνιστική των πλέι οφ του Β’ ομίλου της Super League 2, φέρνει την Καλαμάτα… αγκαλιά με την άνοδο. Η ομάδα της Μεσσηνίας επικράτησε 2-0 της Μαρκό στην έδρα της, την ίδια ώρα που ο Πανιώνιος ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό Β’ με 2-1. Έτσι η «Μαύρη Θύελλα» είναι στο +5 πλέον, με τρία ματς να απομένουν.
Η Καλαμάτα άνοιξε το σκορ πριν από το ημίωρο με τον Μιράντα, ενώ λίγο αργότερα η προσπάθεια του Παναγιώτου σταμάτησε στο δοκάρι του Αυγερινού. Το τελικό αποτέλεσμα «κλείδωσε» ο Μορέιρα λίγο πριν από τη λήξη.
Στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με το σουτ του Κουτσίδη (17΄) και την κεφαλιά του Τανούλη (41΄). Ο φιλοξενούμενος Πανιώνιος είχε δύο δοκάρια, ενώ μείωσε με τον Μπελμόντ (61΄).
SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Play Off
Καλαμάτα – ΓΣ Μαρκό 2-0
Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Καλαμάτα ΠΣ 31
2. Πανιώνιος 26
3. ΓΣ Μαρκό 18
4. Ολυμπιακός Β’ 18
Play Out
Παναργειακός – Athens Kallithea FC 0-1
Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη 1-1
Χανιά – Αιγάλεω ΑΟ 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ελλάς Σύρου 19
2. Athens Kallithea 19
3. Αιγάλεω 13
4. Ηλιούπολη 12
5. Χανιά 10
6. Παναργειακός 3