Super League 2: Ο Ολυμπιακός Β’ νίκησε τον Πανιώνιο, «αγκαλιά» με την άνοδο η Καλαμάτα
Onsports Team 01 Μαρτίου 2026, 17:27
SUPER LEAGUE 2

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 2-1 της ομάδας της Νέας Σμύρνης και η «Μαύρη θύελλα» ξέφυγε μετά το 2-0 επί της Μαρκό, όντας πλέον με το… ένα πόδι στα «σαλόνια».

Η 3η αγωνιστική των πλέι οφ του Β’ ομίλου της Super League 2, φέρνει την Καλαμάτα… αγκαλιά με την άνοδο. Η ομάδα της Μεσσηνίας επικράτησε 2-0 της Μαρκό στην έδρα της, την ίδια ώρα που ο Πανιώνιος ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό Β’ με 2-1. Έτσι η «Μαύρη Θύελλα» είναι στο +5 πλέον, με τρία ματς να απομένουν.

Η Καλαμάτα άνοιξε το σκορ πριν από το ημίωρο με τον Μιράντα, ενώ λίγο αργότερα η προσπάθεια του Παναγιώτου σταμάτησε στο δοκάρι του Αυγερινού. Το τελικό αποτέλεσμα «κλείδωσε» ο Μορέιρα λίγο πριν από τη λήξη.

Στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με το σουτ του Κουτσίδη (17΄) και την κεφαλιά του Τανούλη (41΄). Ο φιλοξενούμενος Πανιώνιος είχε δύο δοκάρια, ενώ μείωσε με τον Μπελμόντ (61΄).

SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Play Off

Καλαμάτα – ΓΣ Μαρκό 2-0

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα ΠΣ 31

2. Πανιώνιος 26

3. ΓΣ Μαρκό 18

4. Ολυμπιακός Β’ 18

Play Out

Παναργειακός – Athens Kallithea FC 0-1

Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη 1-1

Χανιά – Αιγάλεω ΑΟ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ελλάς Σύρου 19

2. Athens Kallithea 19

3. Αιγάλεω 13

4. Ηλιούπολη 12

5. Χανιά 10

6. Παναργειακός 3

 



