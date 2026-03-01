Ομάδες

Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός: Έξαλλος με τους παίκτες του ο Μεντιλίμπαρ - «Είμαι πραγματικά θυμωμένος...»
Οnsports Team 01 Μαρτίου 2026, 18:44
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός: Έξαλλος με τους παίκτες του ο Μεντιλίμπαρ - «Είμαι πραγματικά θυμωμένος...»

Με τους παίκτες του για το παθητικό ποδόσφαιρο που έπαιξαν στο τέλος του αγώνα τα είχε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του αγώνα Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός αν και προηγήθηκε με 2-0 στις Σέρρες, κυριαρχώντας στο ματς, στη συνέχεια έπαιξε παθητικά και ρίσκαρε, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στον προπονητή του, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι δηλώσεις του Βάσκου τεχνικού:

«Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ, στο α’ ημίχρονο παρότι κυριαρχήσαμε δεν μπορέσαμε να βάλουμε κάποιο γκολ. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να φτάσουμε στο 2-0, δεν στέκομαι στο ποιος έβαλε τα γκολ ή ποιος τα δημιούργησε αλλά ποιος ήταν αυτός που ρίσκαρε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.

Είμαι πραγματικά θυμωμένος για τα τελευταία λεπτά του αγώνα που ρισκάραμε, δεν πρέπει να παίζουμε παθητικά, πρέπει να παίζουμε επιθετικά, επομένως μένω στα τελευταία λεπτά του αγώνα που δεν μου άρεσαν καθόλου» τόνισε.

Τέλος, για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ο Μεντιλίμπαρ ανέφερε: «Πρέπει να δούμε το παιχνίδι σαν ένα από τα υπόλοιπα όπου παίζουμε πολύ καλά, όπου είμαστε ο εαυτός μας, να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι χωρίς να προσπαθούμε να κάνουμε καινούργια πράγματα που όταν τα κάνουμε δεν μας βγαίνουν σε καλό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν ένα οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι γνωρίζοντας ότι ο αντίπαλος είναι πολύ καλός και δυνατός, να πιέσουμε ψηλά, να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο όπως ξέρουμε για να κυριαρχήσουμε».



