Παναθηναϊκός - Άρης: LIVE η αναμέτρηση της Λεωφόρου
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 01 Μαρτίου 2026, 20:10
SUPER LEAGUE / Άρης / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Άρης: LIVE η αναμέτρηση της Λεωφόρου

Παναθηναϊκός - Άρης: Παρακολουθήστε LIVE την αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική της Super League.

Λίγες ημέρες μετά την ηρωική πρόκριση στη Τσεχία επί της Βικτόρια Πλζεν και τη συνέχεια στη φάση των «16» του Europa League, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στον πρώτο εγχώριο «τελικό» του!

Το «τριφύλλι» φιλοξενεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης» τον Άρη, ο οποίος θα καθοδηγηθεί για πρώτη φορά από τον νέο του τεχνικό, Μιχάλη Γρηγορίου, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 (Cosmote Sport 1).

Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει την αντεπίθεση τους προκειμένου να επιτευχθεί, ο διόλου κολακευτικός, αλλά απαραίτητος στόχος της εισόδου τους στα playoffs της πρώτης τετράδας.

Για τον Άρη το συγκεκριμένο ματς έχει εξίσου τον χαρακτήρα «τελικού»! Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μετά την εντός έδρας ισοπαλία με την Κηφισιά, προχώρησε στην αντικατάσταση του Μανόλο Χιμένεθ, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να αναλαμβάνει αποστολή διάσωσης. Οι «κίτρινοι» που βρίσκονται στην 6η θέση της βαθμολογίας με 28 βαθμούς, έχοντας μάλιστα τρεις διαδοχικές ισοπαλίες.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Άρης:


