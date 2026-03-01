Μπάσκετ Γυναικών: Πρώτος στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος ο Αθηναϊκός

Onsports Team

Η ομάδα του Βύρωνα επικράτησε της Ανόρθωσης Βόλου 94-52 και στην ισοβαθμία με τον Παναθηναϊκό τερμάτισε στην κορυφή της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου τερμάτισε ο Αθηναϊκός, κάνοντας επίδειξη δύναμης στον αγώνα με την ουραγό Ανόρθωση Βόλου (94-52), για την 22η και τελευταία αγωνιστική της Α1 γυναικών στο μπάσκετ.

Δεύτερος τερμάτισε ο Παναθηναϊκός, αν και ισόβαθμος με τον Αθηναϊκό, αφού η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου είχε την ισοβαθμία με τις «πράσινες». Ο Ολυμπιακός 3ος με νίκη +20 (86-66) κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα, στα Ιωάννινα. Την πρώτη τετράδα συμπλήρωσε ο Παναθλητικός, μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας.

Με την 5η θέση συμβιβάστηκε ο Πανσερραϊκός. Ο Πρωτέας Βούλας που είχε ρεπό για την 22η αγωνιστική τερμάτισε στην 6η θέση, 7ος ο ΠΑΣ Γιάννινα και 8ος ο ΠΑΟΚ.

Τα ζευγάρια των Πλέι Οφ και των Πλέι Άουτ έχουν ως εξής:

ΠΛΕΙ ΟΦ

Θέσεις 1-4

Αθηναϊκός-Παναθλητικός (2-0)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (2-0)

Θέσεις 5-8

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ (2-0)

Πρωτέας Βουλας-ΠΑΣ Γιάννινα (1-1)

ΠΛΕΙ ΑΟΥΤ

Αμύντας – Ανόρθωση Βόλου (1-1)

Στις αναμετρήσεις για την 22η αγωνιστική στην Α1 γυναικών στο μπάσκετ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός 60-88

Αμύντας-ΠΑΟΚ 86-90

ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-Παναθλητικός 70-88

Αθηναϊκός-Ανόρθωσις Βόλου 94-52

ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός 66-86

ΡΕΠΟ: ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αθηναϊκός 39

2. Παναθηναϊκός 39

3. Ολυμπιακός 36

4. Παναθλητικός 30

5. Πανσερραϊκός 30

6. Πρωτέας Βούλας 29 ΠΛΕΙ ΟΦ

7. ΠΑΣ Γιάννινα 29

8. ΠΑΟΚ 28

9. ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 26

10. Αμύντας 23 ΠΛΕΙ ΑΟΥΤ

11. Ανόρθωση Βόλου 21