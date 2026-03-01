Ομάδες

Παναθηναϊκός - Άρης: Με αλλαγές η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ
Οnsports Team 01 Μαρτίου 2026, 19:00
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Άρης: Με αλλαγές η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ

Παναθηναϊκός - Άρης: Δείτε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα στο ματς της 23ης αγωνιστικής της Λεωφόρου.

Μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις υποχρεώσεις του για τη Super League, υποδεχόμενος τον Άρη στη Λεωφόρο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει προχωρήσει σε αλλαγές στα πρόσωπα της ενδεκάδας, διατηρώντας αναλλοίωτο όμως τον σχηματισμό με τους τρεις στόπερ.

Κάτω από τα γκολπόστ διατηρήθηκε ο Αλμπάν Λαφόν, με τους Ντάβιντε Καλάμπρια και Γιώργος Κυριακόπουλος σε ρόλο μπακ - χαφ. Αριστερό στόπερ είναι ο Χάβι Ερνάντεθ, δεξί ο Γιώργος Κάτρης, με τον Τιν Γεντβάι να παίρνει θέση στο κέντρο της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή επανέρχεται ο Σωτήρης Κοντούρης, με τους Άνταμ Τσέριν, Σαντίνο Αντίνο και Παύλο Παντελίδη να βρίσκονται πίσω από τον Κάρολ Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Κάτρης, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Αντίνο, Παντελίδης, Σφιντέρσκι.



