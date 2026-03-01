Ομάδες

Βαθμολογία Super League: Ισοβαθμία για Ολυμπιακό και ΑΕΚ στην κορυφή, μετά την «γκέλα» στον Βόλο
INTIME SPORTS
Οnsports Team 01 Μαρτίου 2026, 19:34
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Βαθμολογία Super League: Ισοβαθμία για Ολυμπιακό και ΑΕΚ στην κορυφή, μετά την «γκέλα» στον Βόλο

Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 2-2 σε ένα επεισοδιακό ματς με τον Βόλο και είδε τον Ολυμπιακό να την πιάνει στην κορυφή μετά τη νίκη του στις Σέρρες.

Τα αποτελέσματα (23η αγωνιστική)

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet 3-0
Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0
Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0
Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2
Βόλος – ΑΕΚ 2-2
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)
Παναθηναϊκός – Αρης (8μμ)

Η βαθμολογία (23η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 53
-. AEK 53
3. ΠΑΟΚ 47 (21 αγ.)
4. Λεβαδειακός 39
-------------------------------------
5. Παναθηναϊκός 36 (21 αγ.)
6. ΟΦΗ 28 (22 αγ.)
7. Άρης 28 (22 αγ.)
8. Ατρόμητος 27
--------------------------------------
9. Βόλος 27
10. Κηφισιά 24 (22 αγ.)
11. Παναιτωλικός 21
12. ΑΕΛ Novibet 21
13. Αστέρας Τρίπολης 16 (22 αγ.)
14. Πανσερραϊκός 12
*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ



