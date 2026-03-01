Παναθηναϊκός - Άρης: Η ενδεκάδα του Μιχάλη Γρηγορίου στο ντεμπούτο του

Οnsports Team

Παναθηναϊκός - Άρης: Δείτε τις επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου για την ενδεκάδα στο ματς της 23ης αγωνιστικής της Λεωφόρου.

Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο των «κιτρινόμαυρων», αναζητώντας μια νίκη με βαθμολογικής και ψυχολογικής σημασίας.

Ο Έλληνας τεχνικός επαναφέρει το 4-3-3 όσον αφορά την διάταξη και η μεγαλύτερη έκπληξη στο βασικό σχήμα αποτελεί η επιλογή του να χρησιμοποιήσει βασικό τον Χαμζά Μεντίλ στο αριστερό άκρο της άμυνας ακριβώς μετά από τέσσερις μήνες.

Ο Μαροκινός στέλνει τον Φατινγκά στο δεξί άκρο, ενώ παραμένουν ο Αθανασιάδης στο τέρμα και οι Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ στα στόπερ.

Ο Χόνγκλα επιστρέφει στη μεσαία γραμμή δίπλα στον Ράτσιτς. Ο Γκαρέ θα αλλάξει ρόλο και θα παίξει πίσω από τον προωθημένο Καντεβέρε, με τους Πέρεθ και Δώνη στα εξτρέμ.