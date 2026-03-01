Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός: Τα δύο γκολ του Ελ Κααμπί και όλα τα highlights

Οnsports Team

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Super League.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επέστρεψε στα γκολ μετά τις 24 Ιανουαρίου και ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε να περάσει από τις Σέρρες, επικρατώντας με 2-1 του Πανσερραϊκού για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Μαροκινός πέτυχε δύο γκολ μέσα σε δέκα λεπτά και... έλυσε τον γόρδιο δεσμό, με τον Τιναλίνι μέχρι το 60' να κρατάει το μηδέν στα μετόπισθεν. Οι Πειραιώτες είχαν σωρεία χαμένων ευκαιριών μέχρι να πάρουν προβάδισμα δύο τερμάτων.

Ωστόσο στο τέλος έκαναν τα εύκολα, δύσκολα, καθώς ο Πανσερραϊκός μείωσε με το γκολ του Ντε Μάρκος και πίεσε στα τελευταία λεπτά με στόχο την ισοφάριση, χωρίς να τα καταφέρει.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ HIGHLIGHTS: