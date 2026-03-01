Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός: Τα δύο γκολ του Ελ Κααμπί και όλα τα highlights
Οnsports Team 01 Μαρτίου 2026, 18:32
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός: Τα δύο γκολ του Ελ Κααμπί και όλα τα highlights

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Super League.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επέστρεψε στα γκολ μετά τις 24 Ιανουαρίου και ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε να περάσει από τις Σέρρες, επικρατώντας με 2-1 του Πανσερραϊκού για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Μαροκινός πέτυχε δύο γκολ μέσα σε δέκα λεπτά και... έλυσε τον γόρδιο δεσμό, με τον Τιναλίνι μέχρι το 60' να κρατάει το μηδέν στα μετόπισθεν. Οι Πειραιώτες είχαν σωρεία χαμένων ευκαιριών μέχρι να πάρουν προβάδισμα δύο τερμάτων.

Ωστόσο στο τέλος έκαναν τα εύκολα, δύσκολα, καθώς ο Πανσερραϊκός μείωσε με το γκολ του Ντε Μάρκος και πίεσε στα τελευταία λεπτά με στόχο την ισοφάριση, χωρίς να τα καταφέρει.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ HIGHLIGHTS:

Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός: Τα δύο γκολ του Ελ Κααμπί και όλα τα highlights



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Φενέρμπαχτσε: Τέσσερα μέλη της στα ΗΑΕ – «Γίνονται ενέργειες για την επιστροφή τους»
31 λεπτά πριν Φενέρμπαχτσε: Τέσσερα μέλη της στα ΗΑΕ – «Γίνονται ενέργειες για την επιστροφή τους»
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ – Asteras Aktor 2-0: Επιστροφή στις νίκες και σε απόσταση βολής από κορυφή
58 λεπτά πριν ΠΑΟΚ – Asteras Aktor 2-0: Επιστροφή στις νίκες και σε απόσταση βολής από κορυφή
SUPER LEAGUE
Νίκολιτς για διαιτησία: «Είναι ανόητο να μιλάμε για αυτά, η κατάσταση ίδια από το καλοκαίρι»
1 ώρα πριν Νίκολιτς για διαιτησία: «Είναι ανόητο να μιλάμε για αυτά, η κατάσταση ίδια από το καλοκαίρι»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Άρης: Το γκολ του Ερνάντεθ μετά την... κομπίνα της χρονιάς - Βίντεο
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός - Άρης: Το γκολ του Ερνάντεθ μετά την... κομπίνα της χρονιάς - Βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved