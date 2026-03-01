Βόλος – ΑΕΚ: Ο Τσιμεντερίδης απέβαλε τον Νίκολιτς | Πήρε… πίσω πέναλτι υπέρ της «Ένωσης»

INTIME SPORTS

Onsports Team

Ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, μετά τη λήξη του ημιχρόνου στο Βόλος - ΑΕΚ, απέβαλε τον Μάρκο Νίκολιτς για διαμαρτυρίες – Νωρίτερα, ο διαιτητής του αγώνα είχε πάρει… πίσω πέναλτι υπέρ της «Ένωσης», έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Ο Νίκολιτς είδε την κόκκινη κάρτα για διαμαρτυρίες στην ανάπαυλα του ημιχρόνου κι ενώ νωρίτερα ο Τσιμεντερίδης έδειξε κίτρινη στον Λούκα Γιόβιτς.

Νωρίτερα, η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι στις καθυστερήσεις για χέρι του Μπουζούκη, ωστόσο ύστερα από παρέμβαση του VAR ο Τσιμεντερίδης πήρε πίσω την απόφασή του.