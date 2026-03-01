Ομάδες

ΑΕΚ: Βασικός ο Μάνταλος στον Βόλο – Η ενδεκάδα του Νίκολιτς
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 01 Μαρτίου 2026, 16:35
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Βασικός ο Μάνταλος στον Βόλο – Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Βόλο, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής στη Super League.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίσει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, όπου θα βρεθούν 20.000 φίλοι της.

Με το Στάδιο να θυμίζει… Allwyn Arena, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα επιδιώξει να πάρει το «τρίποντο» που θα τη διατηρήσει μόνη στην κορυφή.

Ο Σέρβος τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του με διάταξη 4-4-2, με τον Βίντα να παίρνει τη θέση του τιμωρημένου Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας. Επίσης, ο Ρότα επιστρέφει στο δεξιό άκρο της άμυνας, ενώ φανέλα βασικού παίρνει ο Μάνταλος και τον Κοϊτά να μένει τελικά στον πάγκο.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Βόλο: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίνα, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Γιόβιτς, Βάργκα, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ελίασον, Ζίνι.



