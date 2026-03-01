Βόλος – ΑΕΚ: Εικόνες από το «κιτρινόμαυρο» Πανθεσσαλικό

INTIME SPORTS

Το Πανθεσσαλικό Στάδιο θυμίζει… Allwyn Arena, με 20.000 φίλους της ΑΕΚ να δίνουν το «παρών» στον αγώνα με τον Βόλο, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League.

Οι φίλοι της ΑΕΚ έκαναν μια πρωτοφανή «κατάβαση» στον Βόλο, για να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αναζητά το «διπλό», το οποίο θα τη διατηρήσει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η παρουσία των οπαδών της «Ένωσης» στο Πανθεσσαλικό σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη σε όγκο παρουσία φιλάθλων φιλοξενούμενης ομάδας, που υπήρξε ποτέ σε αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος και κυπέλλου.