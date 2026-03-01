Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βόλος – ΑΕΚ: Εικόνες από το «κιτρινόμαυρο» Πανθεσσαλικό
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 01 Μαρτίου 2026, 17:54
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Βόλος – ΑΕΚ: Εικόνες από το «κιτρινόμαυρο» Πανθεσσαλικό

Το Πανθεσσαλικό Στάδιο θυμίζει… Allwyn Arena, με 20.000 φίλους της ΑΕΚ να δίνουν το «παρών» στον αγώνα με τον Βόλο, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League.

Οι φίλοι της ΑΕΚ έκαναν μια πρωτοφανή «κατάβαση» στον Βόλο, για να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αναζητά το «διπλό», το οποίο θα τη διατηρήσει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η παρουσία των οπαδών της «Ένωσης» στο Πανθεσσαλικό σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη σε όγκο παρουσία φιλάθλων φιλοξενούμενης ομάδας, που υπήρξε ποτέ σε αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος και κυπέλλου.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Φενέρμπαχτσε: Τέσσερα μέλη της στα ΗΑΕ – «Γίνονται ενέργειες για την επιστροφή τους»
31 λεπτά πριν Φενέρμπαχτσε: Τέσσερα μέλη της στα ΗΑΕ – «Γίνονται ενέργειες για την επιστροφή τους»
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ – Asteras Aktor 2-0: Επιστροφή στις νίκες και σε απόσταση βολής από κορυφή
58 λεπτά πριν ΠΑΟΚ – Asteras Aktor 2-0: Επιστροφή στις νίκες και σε απόσταση βολής από κορυφή
SUPER LEAGUE
Νίκολιτς για διαιτησία: «Είναι ανόητο να μιλάμε για αυτά, η κατάσταση ίδια από το καλοκαίρι»
1 ώρα πριν Νίκολιτς για διαιτησία: «Είναι ανόητο να μιλάμε για αυτά, η κατάσταση ίδια από το καλοκαίρι»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Άρης: Το γκολ του Ερνάντεθ μετά την... κομπίνα της χρονιάς - Βίντεο
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός - Άρης: Το γκολ του Ερνάντεθ μετά την... κομπίνα της χρονιάς - Βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved