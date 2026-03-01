Ομάδες

ΠΑΟΚ – Asteras Aktor: «Χαμός» για την επετειακή φανέλα
Onsports Team 01 Μαρτίου 2026, 19:17
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Οι φίλοι του «Δικέφαλου» σχημάτισαν ουρές πολλών μέτρων έξω απ’ την μπουτίκ της ομάδας, για την επετειακή εμφάνιση των 100 χρόνων.

Το 2026 είναι ιστορική σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Συμπληρώνει τον έναν αιώνα από την ίδρυσή του ο σύλλογος. Έτσι η ΠΑΕ παρουσίασε την επετειακή φανέλα που δημιουργήθηκε για να σηματοδοτήσει τη χρονιά των 100 ετών του «Δικέφαλου».

Η κυκλοφορία της δημιούργησε… χαμό στην Τούμπα. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έσπευσαν κατά εκατοντάδες να αποκτήσουν την επετειακή φανέλα. Έτσι για ώρες πριν το ματς με τον Asteras Aktor δημιουργήθηκαν τεράστιες ουρές έξω απ’ το κατάστημα.

5066197.jpg

5066194.jpg



