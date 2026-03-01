Μπενίτεθ: «Συμπαγής και σκληρός αντίπαλος ο Άρης με τον νέο προπονητή»

Οnsports Team

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη, εξηγώντας ότι η αλλαγή προπονητή μπορεί να φέρει αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού των φιλοξενούμενων.

Ο Ισπανός τεχνικός του «Τριφυλλιού» εξήγησε ότι περιμένει έναν σκληρό και συμπαγή αντίπαλο, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι οι «πράσινοι» πρέπει να είναι έτοιμοι για αυτό και να παρουσιάσουν μια ανταγωνιστική ομάδα, ώστε να πάρουν τη νίκη.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ στο MatchDay Mag:

«Ο Άρης έρχεται να μας αντιμετωπίσει με νέο προπονητή. Υποθέτω ότι θα αλλάξει κάτι, γιατί πρόκειται για έναν καλό κόουτς με εμπειρία. Περιμένουμε έναν αντίπαλο σκληρό, συμπαγή και δύσκολο να τον νικήσεις. Μπορεί να συνέβαινε και με τον ίδιο προπονητή, αλλά ένας νέος τεχνικός θα δώσει έξτρα κίνητρο στους παίκτες του. Θα είναι πιο δύσκολο για εμάς, αλλά έτσι είναι η κάτασταση και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό. Θα προσπαθήσουμε να παρατάξουμε στον αγωνιστικό χώρο μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα ώστε να φτάσουμε στη νίκη».