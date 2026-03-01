Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μπενίτεθ: «Συμπαγής και σκληρός αντίπαλος ο Άρης με τον νέο προπονητή»
Οnsports Team 01 Μαρτίου 2026, 17:21
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Μπενίτεθ: «Συμπαγής και σκληρός αντίπαλος ο Άρης με τον νέο προπονητή»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη, εξηγώντας ότι η αλλαγή προπονητή μπορεί να φέρει αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού των φιλοξενούμενων.

Ο Ισπανός τεχνικός του «Τριφυλλιού» εξήγησε ότι περιμένει έναν σκληρό και συμπαγή αντίπαλο, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι οι «πράσινοι» πρέπει να είναι έτοιμοι για αυτό και να παρουσιάσουν μια ανταγωνιστική ομάδα, ώστε να πάρουν τη νίκη.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ στο MatchDay Mag:

«Ο Άρης έρχεται να μας αντιμετωπίσει με νέο προπονητή. Υποθέτω ότι θα αλλάξει κάτι, γιατί πρόκειται για έναν καλό κόουτς με εμπειρία. Περιμένουμε έναν αντίπαλο σκληρό, συμπαγή και δύσκολο να τον νικήσεις. Μπορεί να συνέβαινε και με τον ίδιο προπονητή, αλλά ένας νέος τεχνικός θα δώσει έξτρα κίνητρο στους παίκτες του. Θα είναι πιο δύσκολο για εμάς, αλλά έτσι είναι η κάτασταση και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό. Θα προσπαθήσουμε να παρατάξουμε στον αγωνιστικό χώρο μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα ώστε να φτάσουμε στη νίκη».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – Άρης: Το πλάνο Μπενίτεθ για να πιάσει τετράδα το «τριφύλλι»

Παναθηναϊκός – Άρης: Το πλάνο Μπενίτεθ για να πιάσει τετράδα το «τριφύλλι»
STORIES

Αθλητικές μεταδόσεις (01/03): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακό

Αθλητικές μεταδόσεις (01/03): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακό

Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Φενέρμπαχτσε: Τέσσερα μέλη της στα ΗΑΕ – «Γίνονται ενέργειες για την επιστροφή τους»
31 λεπτά πριν Φενέρμπαχτσε: Τέσσερα μέλη της στα ΗΑΕ – «Γίνονται ενέργειες για την επιστροφή τους»
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ – Asteras Aktor 2-0: Επιστροφή στις νίκες και σε απόσταση βολής από κορυφή
58 λεπτά πριν ΠΑΟΚ – Asteras Aktor 2-0: Επιστροφή στις νίκες και σε απόσταση βολής από κορυφή
SUPER LEAGUE
Νίκολιτς για διαιτησία: «Είναι ανόητο να μιλάμε για αυτά, η κατάσταση ίδια από το καλοκαίρι»
1 ώρα πριν Νίκολιτς για διαιτησία: «Είναι ανόητο να μιλάμε για αυτά, η κατάσταση ίδια από το καλοκαίρι»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Άρης: Το γκολ του Ερνάντεθ μετά την... κομπίνα της χρονιάς - Βίντεο
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός - Άρης: Το γκολ του Ερνάντεθ μετά την... κομπίνα της χρονιάς - Βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved