Αθλητικές μεταδόσεις (01/03): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακό

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (01/03).

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι το Παναθηναϊκός – Άρης, ενώ εκτός έδρας αποστολές έχουν ΑΕΚ κι Ολυμπιακός.

Η «Ένωση» παίζει με τον Βόλο στο «κιτρινόμαυρο», από 20.000 θεατές, Πανθεσσαλικό, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν με στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στην Τούμπα.

Παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχουν και στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, με τα Άρσεναλ – Τσέλσι στην Premier League και Ρόμα – Γιουβέντους για τη Serie A να τραβούν τα περισσότερα βλέμματα.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: