NCAA: Τρομερός Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ
Onsports Team 01 Μαρτίου 2026, 10:26
ΜΠΑΣΚΕΤ

Το Βιρτζίνια Τεκ ηττήθηκε (82-89) από το Νορθ Καρολάινα, αλλά ο Νεοκλής Αβδάλας κατάφερε να ξεχωρίσει και πάλι με την παρουσία του.

Ο 20χρονος άφησε το αποτύπωμά του, πραγματοποιώντας ακόμη μία ουσιαστική εμφάνιση.

Σε 29 λεπτά συμμετοχής, μέτρησε 19 πόντους με 7/16 σουτ εντός πεδιάς, 3/6 τρίποντα και 2/2 βολές, προσθέτοντας 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 λάθη. Ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, ενώ μοιράστηκε την κορυφή στις ασίστ με τον Χάμοντ.

Οι Χόκις, πάντως, δεν κατάφεραν να φύγουν με το θετικό αποτέλεσμα από την αναμέτρηση, καθώς ηττήθηκαν (82-89) από τους Ταρ Χιλς



