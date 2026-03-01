Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποθέωσε τον Εμμανουήλ Καραλή για το απίθανο άλμα του!

Onsports Team

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έστειλε το δικό του μήνυμα θαυμασμού στον φίλο του, Εμμανουήλ Καραλής, μετά το σπουδαίο του επίτευγμά του.

Το βράδυ του Σαββάτου (28/02), ο Έλληνας επικοντιστής πέρασε τα 6,17 μέτρα, γράφοντας ιστορία.

Ο «Μανόλο» έγινε μόλις ο δεύτερος αθλητής όλων των εποχών που καταφέρνει κάτι τέτοιο, πίσω μόνο από τον θρυλικό Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Τσιτσιπάς, μέσω ανάρτησής του, προσέγγισε την επιτυχία του στενού του φίλου με όρους τένις, αποδίδοντας με τον δικό του τρόπο το μέγεθος της επίδοσης.

Το μήνυμα θαυμασμού του Τσιτσιπά για τον Καραλή

«Σε τενιστικούς όρους, ο Μανόλο μόλις πέρασε πάνω από το άθροισμα των υψών των Reilly Opelka (2,11μ.), John Isner (2,08μ.) και Daniil Medvedev (1,98μ.)", έγραψε στη δημοσίευσή του ο Στεφ, ο οποίος μας έδωσε τρεις πολύ ψηλούς παίκτες του τένις που το συνολικό τους ύψος αν βάλεις τον έναν πάνω στον άλλον, φτάνει ακριβώς τα 6,17!».