Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποθέωσε τον Εμμανουήλ Καραλή για το απίθανο άλμα του!
Onsports Team 01 Μαρτίου 2026, 10:58
ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποθέωσε τον Εμμανουήλ Καραλή για το απίθανο άλμα του!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έστειλε το δικό του μήνυμα θαυμασμού στον φίλο του, Εμμανουήλ Καραλής, μετά το σπουδαίο του επίτευγμά του.

Το βράδυ του Σαββάτου (28/02), ο Έλληνας επικοντιστής πέρασε τα 6,17 μέτρα, γράφοντας ιστορία.

Ο «Μανόλο» έγινε μόλις ο δεύτερος αθλητής όλων των εποχών που καταφέρνει κάτι τέτοιο, πίσω μόνο από τον θρυλικό Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Τσιτσιπάς, μέσω ανάρτησής του, προσέγγισε την επιτυχία του στενού του φίλου με όρους τένις, αποδίδοντας με τον δικό του τρόπο το μέγεθος της επίδοσης.

Το μήνυμα θαυμασμού του Τσιτσιπά για τον Καραλή

«Σε τενιστικούς όρους, ο Μανόλο μόλις πέρασε πάνω από το άθροισμα των υψών των Reilly Opelka (2,11μ.), John Isner (2,08μ.) και Daniil Medvedev (1,98μ.)", έγραψε στη δημοσίευσή του ο Στεφ, ο οποίος μας έδωσε τρεις πολύ ψηλούς παίκτες του τένις που το συνολικό τους ύψος αν βάλεις τον έναν πάνω στον άλλον, φτάνει ακριβώς τα 6,17!».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Συγκίνηση κι ανατριχίλα για την επετειακή φανέλα των 100 ετών | Δείτε το βίντεο - παρουσίαση
21 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Συγκίνηση κι ανατριχίλα για την επετειακή φανέλα των 100 ετών | Δείτε το βίντεο - παρουσίαση
EUROBASKET
Εθνική γυναικών: Οι κλήσεις του Πρέκα για τα προκριματικά του Eurobasket 2027
53 λεπτά πριν Εθνική γυναικών: Οι κλήσεις του Πρέκα για τα προκριματικά του Eurobasket 2027
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Απαιτητικές αποστολές έχουν Καλαμάτα και Πανιώνιος – Το πρόγραμμα στον Β' όμιλο
1 ώρα πριν Super League 2: Απαιτητικές αποστολές έχουν Καλαμάτα και Πανιώνιος – Το πρόγραμμα στον Β' όμιλο
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός – Άρης: Το πλάνο Μπενίτεθ για να πιάσει τετράδα το «τριφύλλι»
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός – Άρης: Το πλάνο Μπενίτεθ για να πιάσει τετράδα το «τριφύλλι»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved