Super League 2: Απαιτητικές αποστολές έχουν Καλαμάτα και Πανιώνιος – Το πρόγραμμα στον Β' όμιλο

Η Καλαμάτα υποδέχεται τη Μαρκό, ενώ ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό Β’, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των playoffs του Β’ ομίλου.

Προβάδισμα για την άνοδο πήρε και πάλι η «Μαύρη Θύελλα» μετά τα αποτελέσματα του προηγούμενου Σαββάτου (21/02).

Η Καλαμάτα συνήρθε άμεσα από την εντός έδρας ήττα από τον Πανιώνιο και με το 3-0 επί του Ολυμπιακού Β’ στου Ρέντη, εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα των «κυανέρυθρων» με τη Μαρκό, επιστρέφοντας στην κορυφή.

Την τρέχουσα αγωνιστική, η «Μαύρη Θύελλα» υποδέχεται την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, την οποία είχε κερδίσει με 2-0 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Η Μαρκό ξεκίνησε με δυο σερί ισοπαλίες, με τη δεύτερη στη Νέα Σμύρνη να συνιστά καίριο πλήγμα στις βλέψεις του Πανιωνίου.

Οι «κυανέρυθροι» πηγαίνουν στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, με την ελπίδα ότι θα μείνουν σε απόσταση βολής από την Καλαμάτα. Οι Νεοσμυρνιώτες έχυσαν την καρδάρα με το γάλα στη «λευκή» ισοπαλία με τη Μαρκό ενώ στην κανονική διάρκεια είχαν μείνει στο 1-1 με τον Ολυμπιακό Β’. Οι «ερυθρόλευκοι» κατέρρευσαν στο β’ μέρος κόντρα στην Καλαμάτα, διάστημα στο οποίο δέχθηκαν και τα τρία γκολ, ωστόσο συνεχίζουν να είναι συλλέκτες εμπειριών.

Στη διαδικασία των Playouts, «εξάποντο» είναι το παιχνίδι στα Περιβόλια ανάμεσα σε Χανιά και Αιγάλεω. Οι Κρητικοί πήραν το προαπαιτούμενο «τρίποντο» επί του ουραγού Παναργειακού, κι αναπτέρωσαν τις ελπίδες τους για παραμονή. Το «Σίτι» έρχεται από βαριά ήττα στη Σύρο (3-0), αλλά πριν από 1,5 μήνα είχε περάσει νικηφόρα από τα Περιβόλια (1-3).

Η Athens Kallithea έχει την ευκαιρία να προσθέσει ακόμα τρεις βαθμούς στο ενεργητικό της και να απομακρυνθεί κι άλλο από την τελευταία τετράδα, καθώς φιλοξενείται στο Άργος από τον ουραγό – και δίχως νίκη φέτος – Παναργειακό.

Στην Ερμούπολη, η Ελλάς Σύρου ευελπιστεί να εκμεταλλευτεί για δεύτερη σερί αγωνιστική την έδρα της καταβάλλοντας, μετά το Αιγάλεω, και την Ηλιούπολη. Η ομάδα του Θωμά Γράφα, πάντως «καίγεται» για βαθμούς ειδικά μετά την ήττα από την Athens Kallithea στην Καισαριανή. Στην κανονική διάρκεια, οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στον Β’ όμιλο

Playoffs

15:00 Καλαμάτα – ΓΣ Μαρκό (ACTION 24)

15:00 Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος (MEGA NEWS)

Playouts

15:00 Παναργειακός – Athens Kallithea FC

15:00 Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη

15:00 Χανιά – Αιγάλεω

Οι βαθμολογίες του Β’ ομίλου

Playoffs

Καλαμάτα ΠΣ 28 (3-2) Πανιώνιος 26 (2-0) ΓΣ Μαρκό 18 (1-1) Ολυμπιακός Β’ 15 (1-4)

Playouts