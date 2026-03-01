ΠΑΟΚ: Συγκίνηση κι ανατριχίλα για την επετειακή φανέλα των 100 ετών | Δείτε το βίντεο - παρουσίαση

Onsports Team

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε την Κυριακή (1/3) την πρώτη από τις τρεις επετειακές φανέλες που θα κυκλοφορήσουν για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.

Η συγκεκριμένη φανέλα θα κυκλοφορήσει σε 2.026 αριθμημένα κομμάτια και ακολουθεί η έκδοση με κοντό μανίκι, επίσης σε 2.026 τεμάχια.

Στο εσωτερικό της φανέλας υπάρχει ο αριθμός 4, σχεδιασμένος με τα αρχικά γράμματα των επτά φίλων του συλλόγου που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Η μακρυμάνικη επετειακή φανέλα θα διατίθεται από το PAOK FC Official Store στο γήπεδο της Τούμπας από την Κυριακή (01/03) στις 16:00, ενώ από το πρωί της Δευτέρας (02/03) θα είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά μέσω του store.paokfc.gr στην τιμή των 100 ευρώ για κάθε κομμάτι.

Στο βίντεο της παρουσίασης εμφανίζονται αρκετές δόξες του παρελθόντος, όπως ο Γιώργος Κούδας, ο Κώστας Ιωσηφίδης, ο Γιώργος Κωστίκος, ο Γιώργος Τουρσουνίδης, ο Ζήσης Βρύζας, αλλά και πιο πρόσφατοι όπως ο Αντρέ Βιεϊρίνια, μαζί με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Ανέστη Μύθου.

Η επετειακή φανέλα θυμίζει πολύ αυτήν που φορούσε η σπουδαία ομάδα του «Δικεφάλου» τις δεκαετίες 1970-1980.

Δείτε το βίντεο - παρουσίαση

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«100 χρόνια ιστορίας. 100 χρόνια περηφάνιας. 100 χρόνια αντιθέσεων. Άσπρο και μαύρο. Η ριγέ φανέλα. Η φανέλα-σύμβολο της ασπρόμαυρης οικογένειας.

Η πρώτη από τις τρεις επετειακές φανελες που θα κυκλοφορήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του Συλλόγου, είναι εμπνευσμένη από τις φαρδιές ρίγες της δεκαετίας του 70′. Με ύφασμα παραπέμπει στην υφή των υφασμάτων εκείνης της εποχής.

Μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες που κάνουν την νέα φανέλα της ομάδας μοναδική. Πρώτη φορά μακρυμάνικη. Με χρυσά γράμματα και νούμερα. Με ένα μεγάλο υφαντό σήμα, κατασκευασμένο με παραδοσιακή τεχνική, τοποθετημένο στο κέντρο της φανέλας.

Το ξεχωριστό σήμα που είναι ραμμένο στο κάτω μέρος της φανέλας απεικονίζει το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων, τη μοναδική αρίθμηση κάθε τεμαχίου, καθώς και τον αριθμό 4, σχεδιασμένο με τα αρχικά γράμματα των επτά φίλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Στο εσωτερικό, στο κάτω μέρος της φανέλας, αναγράφεται το σύνθημα «Εμείς μαζί για μια ζωή» ΠΑΟΚ 1926–2026.

Η μακρυμάνικη επετειακή φανέλα της ομάδας θα ξεκινήσει να πωλείται από το PAOK FC Official Store στο γήπεδο της Τούμπας, την Κυριακή (01.03) στις 16:00 κι από το πρώι της Δευτέρας (02.03) θα είναι διαθέσιμη και μέσω store.paokfc.gr στην τιμή των 100 ευρώ. Θα κυκλοφορήσουν 2026 αριθμημένα κομμάτια και το επόμενο διάστημα θα κυκλοφορήσουν 2026 κομμάτια με κοντό μανίκι, ενώ μέχρι το καλοκαίρι θα παρουσιαστούν δύο ακόμα φανέλες αφιερωμένες στον πρώτο αιώνα ζωής της ομάδας μας».