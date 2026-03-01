Ομάδες

Euroleague: Η Χάποελ Τελ Αβίβ αποχωρεί από το Ισραήλ
Eurokinissi
Onsports Team 01 Μαρτίου 2026, 13:35
EUROLEAGUE

Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Χάποελ Τελ Αβίβ θα αποχωρήσουν την Κυριακή (03/01) από το Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινό δημοσίευμα.

Η ομάδα αναμένεται να ταξιδέψει πρώτα στο Ελάτ και στη συνέχεια να περάσει στην Ιορδανία, πριν καταλήξει είτε στο Βελιγράδι είτε στη Σόφια, ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα της EuroLeague με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Όπως αναφέρει το «Sport5», η αποχώρηση αρχικά είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο (3/1), ωστόσο οι παίκτες φοβήθηκαν να ταξιδέψουν υπό την απειλή των πυραύλων, οδηγώντας στην καθυστέρηση της αναχώρησης.



