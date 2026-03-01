Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακό βίντεο της ΠΑΕ με την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό (vid)
Onsports Team 01 Μαρτίου 2026, 14:06
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακό βίντεο της ΠΑΕ με την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό (vid)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό βίντεο με εικόνες από την πορεία των έργων στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό.

Οι εργασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, με την ποδοσφαιρική εγκατάσταση να αποκτά πλέον ξεκάθαρη μορφή.

Οι κερκίδες έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται, προσφέροντας στους φίλους της ομάδας μια πρώτη εικόνα από το πώς θα είναι η νέα έδρα.

Μέσα από το σχετικό βίντεο, η «πράσινη» ΠΑΕ καλλιεργεί ακόμη περισσότερο την ανυπομονησία του κόσμου, που περιμένει τη στιγμή που ο σύλλογος θα μετακομίσει στο καινούργιο του «σπίτι».

Inside the Build: Rising for Generations to Come



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Όλα τα βλέμματα της Bundesliga πάνω στον Μουζακίτη - «Μπορεί να φτάσει τα 50 εκατ.»
1 λεπτό πριν Ολυμπιακός: Όλα τα βλέμματα της Bundesliga πάνω στον Μουζακίτη - «Μπορεί να φτάσει τα 50 εκατ.»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακό βίντεο της ΠΑΕ με την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό (vid)
34 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακό βίντεο της ΠΑΕ με την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό (vid)
EUROLEAGUE
Euroleague: Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι οι ξένοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ
44 λεπτά πριν Euroleague: Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι οι ξένοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ
EUROLEAGUE
Euroleague: Η Χάποελ Τελ Αβίβ αποχωρεί από το Ισραήλ
1 ώρα πριν Euroleague: Η Χάποελ Τελ Αβίβ αποχωρεί από το Ισραήλ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved