Ολυμπιακός: Με Λουίζ και Ελ Κααμπί στις Σέρρες – Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

Δείτε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκός, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποκάλυψε τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Τζολάκης, με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται από τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο. Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Σιπιόνι, Νασιμέντο και Τσικίνιο, ενώ στα άκρα της επίθεσης θα κινούνται οι Μαρτίνς και Λουίζ. Στην κορυφή θα τοποθετηθεί ο Ελ Κααμπί ως μοναδικός προωθημένος.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.