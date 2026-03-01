Ομάδες

Εμμανουήλ Καραλής: Παγκόσμια «υπόκλιση» για το εκπληκτικό άλμα του!
INTIME SPORTS
Onsports Team 01 Μαρτίου 2026, 15:12
Εμμανουήλ Καραλής: Παγκόσμια «υπόκλιση» για το εκπληκτικό άλμα του!

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6,17μ., σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026 και τράβηξε πάνω του τα παγκόσμιο ενδιαφέρον στον κόσμο του στίβου!

Το βράδυ του Σαββάτου (28/02), ο Έλληνας επικοντιστής πέρασε τα 6,17 μέτρα, γράφοντας ιστορία.

Ο «Μανόλο» έγινε μόλις ο δεύτερος αθλητής όλων των εποχών που καταφέρνει κάτι τέτοιο, πίσω μόνο από τον θρυλικό Μόντο Ντουπλάντις.

Με αυτή την επίδοση, ο Καραλής άφησε πίσω του κορυφαίους αθλητές όπως ο Σεργκέι Μπούμπκα (6,15 μ.) και ο Ρενό Λαβιλενί (6,16 μ.), έχοντας πλέον μπροστά του μόνο τον εκπληκτικό Σουηδό με το παγκόσμιο ρεκόρ των 6,30 μέτρων.

Το άλμα του Καραλή έγινε πρώτο θέμα παγκοσμίως στον κόσμο του στίβου και φυσικά viral στα social media.

Η επίσημη ιστοσελίδα της World Athletics, ανέφερε: «Ο Καραλής πηδά 6,17», σημειώνοντας πως στο εθνικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία ο Έλληνας αθλητής ήταν εξαιρετικός, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια λίστα όλων των εποχών», ενώ η European Athletics υπογράμμισε ότι: «Δεύτερος ψηλότερος αθλητής άλματος επι κοντώ στην ιστορία! Ο Καραλής ξεπέρασε τα 6,17 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου».

Η ιστοσελίδα Watch Athletics τόνισε: «Ο Καραλής ξεπέρασε τα 6,17 μέτρα στο κλειστό στίβο και έγινε ο δεύτερος αθλητής επί κοντώ στην ιστορία», ενώ στην Sportstar ο τίτλος ήταν: «Ο Καραλής ανέβηκε δεύτερος πίσω από τον Ντουπλάντις στη λίστα του άλματος επί κοντώ».

Τέλος, το France Info σημείωσε: «Άλμα επί κοντώ: Ο Έλληνας Καραλής ξεπέρασε τα 6,17 και έγινε ο δεύτερος καλύτερος άλτης όλων των εποχών».



