Εκτός του αγώνα με το Μαυροβούνιο ο Ρογκαβόπουλος

Onsports Team

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR δεν ταξίδεψε για την Ποντγκόριτσα λόγω των ενοχλήσεων στην γάμπα που τον ταλαιπωρούν τις τελευταίες μέρες.

Στο παιχνίδι της Εθνικής ομάδας με το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος «κληρονόμησε» ενοχλήσεις στη γάμπα. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR δεν ξεπέρασε το πρόβλημα αυτό και έτσι δεν ακολουθεί την αποστολή για το ματς της Δευτέρας (2/3) στην έδρα του Μαυροβουνίου αυτή τη φορά.

Ο «Ρόγκα» τέθηκε νοκ άουτ λόγω των συγκεκριμένων ενοχλήσεων και τη θέση του για την αναμέτρηση στην Ποντγκόριτσα πήρε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης, όπως είχε προαναγγείλει ο Βασίλης Σπανούλης.

Πλέον μέχρι να φανεί το μέγεθος του προβλήματος του Ρογκαβόπουλου, κάτι που ανησυχεί τον Παναθηναϊκό πλέον, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας στην Euroleague και με το ντέρμπι αιωνίων να πλησιάζει.