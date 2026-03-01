Euroleague: Έρχεται στην Ελλάδα η Χάποελ Τελ Αβίβ - Θα μείνει μέχρι νεοτέρας στην Αθήνα

Onsports Team

Με επίσημη ενημέρωση, η Χάποελ Τελ Αβίβ γνωστοποίησε πως η αποστολή της βρίσκεται στο Ελάτ και έχει προγραμματίσει για τη Δευτέρα (2/3) το ταξίδι της με ενδιάμεσο σταθμό την Τάμπα, προτού καταλήξει στην Αθήνα.

Στην ελληνική πρωτεύουσα η ομάδα θα παραμείνει μέχρι νεοτέρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αγαπητοί φίλοι,

Χθες, η διοίκηση της Euroleague ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα με την Παρί, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στο Τελ Αβίβ την ερχόμενη Τρίτη. Παρακολουθούμε τις οδηγίες και τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Η ομάδα και το προπονητικό επιτελείο βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ' οδόν προς το Ελάτ, και αύριο θα πετάξουν μέσω Τάμπα προς την Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι νεωτέρας.

Σας παρακαλούμε να ακολουθείτε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου και να παραμείνετε ασφαλείς.

Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη».