Euroleague: Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι οι ξένοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ

EUROKINISSI

Onsports Team

Οι ξένοι παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκονται στο Ντουμπάι και παραμένουν εγκλωβισμένοι εκεί μετά τα χτυπήματα του Ιράν, όπως αναφέρει το «Sport5».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Μακάμπι ήταν η πρώτη ισραηλινή ομάδα που κινήθηκε άμεσα ώστε να απομακρύνει τους ξένους αθλητές της από τη χώρα, με προορισμό το Ντουμπάι.

Η επίθεση, ωστόσο, του Ιράν ανέτρεψε τα δεδομένα, με αποτέλεσμα οι παίκτες να μην μπορούν να αποχωρήσουν.

Οι άνθρωποι του συλλόγου καταβάλλουν προσπάθειες για να βρεθεί λύση και να μεταφερθούν οι αθλητές σε ασφαλές σημείο. Παράλληλα, και η Χάποελ Τελ Αβίβ σχεδιάζει να μετακινήσει τους παίκτες της εκτός Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Μαρτίου είναι προγραμματισμένο το ντέρμπι των δύο ομάδων για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague.