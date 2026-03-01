Ομάδες

Ολυμπιακός: Όλα τα βλέμματα της Bundesliga πάνω στον Μουζακίτη - «Μπορεί να φτάσει τα 50 εκατ.»
INTIME SPORTS
Onsports Team 01 Μαρτίου 2026, 14:39
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Όλα τα βλέμματα της Bundesliga πάνω στον Μουζακίτη - «Μπορεί να φτάσει τα 50 εκατ.»

Ένα νέο δημοσίευμα από τη Γερμανία φέρνει στο προσκήνιο το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει από τις κορυφαίες ομάδες της Bundesliga για τον Χρήστο Μουζακίτη.

Οι Μπάγερν Μονάχου, Ντόρτμουντ, Λεβερκούζεν και Λειψία φέρεται να παρακολουθούν στενά τον 19χρονο μέσο του Ολυμπιακού, με τους Γερμανούς να αναφέρουν πως ένα πιθανό deal θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και τα 50 εκατ. ευρώ.

Ο νεαρός άσος θεωρείται wonderkid και βρίσκεται στο μικροσκόπιο πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με το δημοσίευμα του «Fussballdaten» να υποστηρίζει πως ο προορισμός του θα μπορούσε να είναι η Μπουντεσλίγκα.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η Λεβερκούζεν είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τον Μουζακίτη σε τρία παιχνίδια φέτος στο Champions League, ενώ οι υπόλοιπες γερμανικές ομάδες τον έχουν επίσης στο στόχαστρο τους.

Ο Ολυμπιακός έχει θέσει ψηλά τον πήχη των απαιτήσεών του, ξεκινώντας τις συζητήσεις από 35-40 εκατ. ευρώ, κάτι που μαζί με τα πιθανά μπόνους θα μπορούσε να φέρει την τελική συμφωνία στα 50 εκατ. ευρώ.



