Εθνική γυναικών: Οι κλήσεις του Πρέκα για τα προκριματικά του Eurobasket 2027

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τις 14 παίκτριες, οι οποίες θα συμμετέχουν στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας, για τα τρία προσεχή ματς των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2027.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που βρίσκεται στην δεύτερη θέση του 6ου ομίλου με δύο νίκες και μία ήττα, θ' αντιμετωπίσει στις 11 Μαρτίου την Κροατία στο Σίμπενικ (20.00, «Sportska dvorana Baldekin»), και θ' ακολουθήσουν οι εντός έδρας αναμετρήσεις με αντιπάλους την Βόρεια Μακεδονία (14/3, 15.30) και την Δανία (17/3, 17.00) στο «Ιβανώφειο», στη Θεσσαλονίκη.

Οι 14 αθλήτριες που κλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό προπονητή, Πέτρο Πρέκα, είναι οι εξής:

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση Ομάδα Σπανού Άρτεμις 01.01.1993 1.86 F/C Παναθηναϊκός Φασούλα Μαριέλλα 02.09.1997 1.92 C Besiktas JK Τσινέκε Έλενα 11.07.1999 1.76 G Αθηναϊκός Παυλοπούλου Πηνελόπη 03.03.1996 1.72 G Αθηναϊκός Χριστινάκη Ελεάννα 16.12.1996 1.84 G/F Ολυμπιακός Καρλάφτη Ρένια 08.06.1998 1.80 G Ολυμπιακός Παρκς Ρόμπιν 19.07.1992 1.85 F Αθηναϊκός Λούκα Βασιλική 05.07.1996 1.93 C Αθηναϊκός Μποσγανά Έλενα 04.12.2003 1.90 F Elijur Ramla Κριμίλη Ιωάννα 16.07.2001 1.78 G Παναθηναϊκός Σταμολάμπρου Άννα Νίκη 26.08.1995 1.70 G Παναθηναϊκός Χαιριστανίδου Αντιγόνη 03.10.1990 1.86 F Αθηναϊκός Γαλανόπουλος Σαμάνθα 08.01.2001 1.75 G Παναθηναϊκός Αλεξιά Διαμάντω 25.04.2004 1.88 C Πανσερραϊκός

Το επιτελείο της Εθνικής Γυναικών

Director Of Team Operations – Senior Women’s National Team: Σοφία Κλιγκοπούλου

General Manager: Εβίνα Μάλτση

Προπονητής: Πέτρος Πρέκας

Βοηθός Προπονητή: Αικατερίνη Δελή

Βοηθός Προπονητή: Νίκος Καμπούρης

Γυμναστής: Νίκος Παπαβασιλείου

Γιατρός: Ειρηναίος Καραμάνης

Φυσικοθεραπεύτρια: Λουκία Ζουρνή

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή: Σωτήρης Μπουφίδης

Φροντιστής: Ανδρέας Φραντζέσκος

Φροντιστής: Ανδρέας Κουτσιάφτης