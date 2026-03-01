Παναθηναϊκός – Άρης: Το πλάνο Μπενίτεθ για να πιάσει τετράδα το «τριφύλλι»

INTIME SPORTS

Ο Ράφα Μπενίτεθ ετοιμάζεται να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον, ενόψει του Παναθηναϊκός – Άρης, ετοιμάζοντας 5-6 αλλαγές στο αρχικό σχήμα, προκειμένου να διατηρήσει την απαιτούμενη φρεσκάδα μετά το απαιτητικό ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται στη Λεωφόρο τον Άρη για την 23η αγωνιστική της Super League, επιδιώκοντας το «τρίποντο» που θα τους φέρει στο ίδιο επίπεδο βαθμών με τον τέταρτο Λεβαδειακός, έχοντας μάλιστα και ματς λιγότερο, το εξ αναβολής με τον ΟΦΗ.

Τα προβλήματα, πάντως, δεν λείπουν, καθώς μετά την πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν προστέθηκαν νέες απουσίες, με τους Σιώπη και Ίνγκασον να μένουν εκτός, πέρα από τους ήδη τραυματίες Κώτσιρα, Τσιριβέγια, Ντέσερς και Πάλμερ-Μπράουν. Στα θετικά συγκαταλέγεται η πρώτη συμμετοχή του Σισοκό σε αποστολή μετά τη μεταγραφή του τον Ιανουάριο.

Παρά τα αγωνιστικά ζητήματα, ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να διατηρήσει το σύστημα με τριάδα στην άμυνα. Ο Λαφόν θα παραμείνει κάτω από τα δοκάρια, ενώ στο κέντρο της άμυνας προβλέπεται να αγωνιστεί ο Γεντβάι, με τους Κάτρη και Τουμπά στα άκρα της τριάδας. Ρόλο φουλ μπακ θα έχουν οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή δεν αποκλείονται αλλαγές, με τους Ρενάτο και Μπακασέτα να ενδέχεται να παραχωρήσουν τη θέση τους σε Κοντούρη και Τσέριν, αν και ο αρχηγός του «τριφυλλιού» συγκεντρώνει πιθανότητες να διατηρηθεί στο βασικό σχήμα. Πιο μπροστά, οι Παντελίδης και Αντίνο έχουν προβάδισμα για την ενδεκάδα, με τον Ταμπόρδα να έχει, επίσης, σοβαρές πιθανότητες.

Στην κορυφή της επίθεσης, ο Σφιντέρσκι μοιάζει η επικρατέστερη επιλογή, δεδομένης της επιβάρυνσης του Τετέι στο προηγούμενο ματς, χωρίς πάντως να μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέας παρουσίας του τελευταίου στο αρχικό σχήμα.