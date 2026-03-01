Ομάδες

NBA: Οι Λέικερς νίκησαν εύκολα στην έδρα των Ουόριορς | Όλα τα αποτελέσματα (01/03)
AP Photo/Godofredo A. Vásquez
Onsports Team 01 Μαρτίου 2026, 09:20
NBA

NBA: Οι Λέικερς νίκησαν εύκολα στην έδρα των Ουόριορς | Όλα τα αποτελέσματα (01/03)

Με πρωταγωνιστές τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρον Τζέιμς, οι Λέικερς πήραν ένα μεγάλο «διπλό» (129-101) επί των Ουόριορς – Όλα τα αποτελέσματα στο NBA.

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψαν οι Λέικερς την αναμέτρηση με τους Ουόριορς, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των τριών διαδοχικών ηττών.

Η ομάδα του Λος Άντζελες επέβαλε τον ρυθμό της από το ξεκίνημα, δεν επέτρεψε στους αντιπάλους της να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι και με ποσοστό 53% στα εντός παιδιάς σουτ πανηγύρισε την 35η φετινή του επιτυχία.

Πρωταγωνιστές ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Λούκα Ντόντσιτς, οι οποίοι σημείωσαν μαζί 48 πόντους. Ο Σλοβένος σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο «King James» πρόσθεσε 22 πόντους, μαζεύοντας 7 ριμπάουντ και μοιράζοντας 9 ασίστ.

Μετά από δύο σερί ήττες, οι Χιτ επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα. Το Μαϊάμι επικράτησε 115-105 του Χιούστον κι έκανε βήμα προς τα playoffs.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Χόρνετς - Μπλέιζερς 109-93

Χιτ - Ρόκετς 115-105

Ουίζαρντς - Ράπτορς 125-134

Ουόριορς - Λέικερς 101-129

 
Τζαζ - Πέλικανς 105-115
 
 


