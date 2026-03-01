Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήγε να δει WWE και τον παρακαλούσαν να «μετακομίσει» στους Νικς! (βίντεο)
Onsports Team 01 Μαρτίου 2026, 09:54
NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήγε να δει WWE και τον παρακαλούσαν να «μετακομίσει» στους Νικς! (βίντεο)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε μαζί με τον Θανάση Αντετοκούνμπο στο Elimination Chamber του WWE.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αξιοποίησε το ρεπό των Μιλγουόκι Μπακς και ταξίδεψε στο γειτονικό Σικάγο μαζί με τον αδελφό του, Θανάση Αντετοκούνμπο, και τα παιδιά του, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το Elimination Chamber του WWE.

Ο «Greek Freak» δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για το wrestling και άδραξε την ευκαιρία να βρεθεί σε ένα μεγάλο live event, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους θεατές που αντιλήφθηκαν την παρουσία του.

Τη στιγμή που η κάμερα τον εντόπισε στις εξέδρες, ο τηλεοπτικός σχολιαστής του WWE, Μάικλ Κόουλ τον παρακαλούσε να μετακομίσει στους Νικς και στη Νέα Υόρκη.

Giannis Antetokounmpo at WWE and the announcer begging him to go to the Knicks



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός – Άρης: Το πλάνο Μπενίτεθ για να πιάσει τετράδα το «τριφύλλι»
4 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – Άρης: Το πλάνο Μπενίτεθ για να πιάσει τετράδα το «τριφύλλι»
ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποθέωσε τον Εμμανουήλ Καραλή για το απίθανο άλμα του!
19 λεπτά πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποθέωσε τον Εμμανουήλ Καραλή για το απίθανο άλμα του!
ΜΠΑΣΚΕΤ
NCAA: Τρομερός Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ
51 λεπτά πριν NCAA: Τρομερός Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ
NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήγε να δει WWE και τον παρακαλούσαν να «μετακομίσει» στους Νικς! (βίντεο)
1 ώρα πριν Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήγε να δει WWE και τον παρακαλούσαν να «μετακομίσει» στους Νικς! (βίντεο)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved