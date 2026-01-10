Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Η Αίγυπτος απέκλεισε την Ακτή Ελεφαντοστού – Επιστρέφει ο Λαφόν
Onsports Team 10 Ιανουαρίου 2026, 23:11
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Η Αίγυπτος απέκλεισε την Ακτή Ελεφαντοστού – Επιστρέφει ο Λαφόν

Η παρέα του Σαλάχ πέρασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης επικρατώντας 3-2 της Ακτής Ελεφαντοστού – Γυρίζει στην Ελλάδα ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού.

Συμπληρώθηκε το… παζλ των ημιτελικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μετά τη νίκη της Αιγύπτου επί της Ακτής Ελεφαντοστού στον τελευταίο αγώνα των «8». Η παρέα του Μο Σαλάχ επικράτησε 3-2 των «ελεφάντων» και θα κοντραριστεί με την Σενεγάλη για μια θέση στον τελικό.

Αποτέλεσμα που… βολεύει και τον Παναθηναϊκό καθώς ο Αλμπάν Λαφόν που είναι στην αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού, θα γυρίσει στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στη διοργάνωση του Μαρόκου.

Ο Μαρμούς στο 4’, ο Ράμπια στο 32’ και ο Σαλάχ στο 52’ ήταν οι σκόρερ των Αιγύπτιων. Αυτογκόλ του Φατούχ στο 40’ και τέρμα του Ντουέ στο 73’, οι σκόρερ της Ακτής Ελεφαντοστού.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΘΝΩΝ ΑΦΡΙΚΗΣ

Προημιτελική Φάση

09/01/2026

Α.Μάλι - Σενεγάλη 0-1

Β.Καμερούν – Μαρόκο 0-2

10/01/2026

Γ.Αλγερία – Νιγηρία 0-2

Δ.Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 3-2

Ημιτελικοί

14/1/2026

α.Σενεγάλη - Αίγυπτος 18:00

β.Μαρόκο - Νιγηρία 21:00

Μικρός Τελικός

17/1/2026 18:00

Τελικός

18/1/2026 21:00

 

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Τουμπά: «Οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για θετικά αποτελέσματα»
53 λεπτά πριν Τουμπά: «Οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για θετικά αποτελέσματα»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Bundesliga: Βαριά ήττα για Λεβερκούζεν, 10 μέρες πριν τον Ολυμπιακό
1 ώρα πριν Bundesliga: Βαριά ήττα για Λεβερκούζεν, 10 μέρες πριν τον Ολυμπιακό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Η Αίγυπτος απέκλεισε την Ακτή Ελεφαντοστού – Επιστρέφει ο Λαφόν
2 ώρες πριν Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Η Αίγυπτος απέκλεισε την Ακτή Ελεφαντοστού – Επιστρέφει ο Λαφόν
SUPER LEAGUE
Ταρέμι για την κατάσταση στο Ιράν: «Ως παίκτης πρέπει να είσαι με τον κόσμο»
2 ώρες πριν Ταρέμι για την κατάσταση στο Ιράν: «Ως παίκτης πρέπει να είσαι με τον κόσμο»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved