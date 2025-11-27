Στίβος: Προπονητικό καμπ για τις ομάδες 4Χ100 μ. ανδρών και γυναικών στο ΟΑΚΑ

Οnsports Τeam

Οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες των δρόμων ταχύτητας θα συγκεντρωθούν από την Κυριακή 30/11 έως τις 6/12 στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να κάνουν την πρώτη τους κοινή προπόνηση ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων του 2026. Οι εθνικές ομάδες 4Χ100 μ. Ανδρών και Γυναικών έχουν πετύχει τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα προόδου, αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς που πραγματοποιείται.

Ο βασικός στόχος των δύο ομάδων για το 2026 είναι η συμμετοχή και η καλή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, μια διοργάνωση στην οποία η πρόκριση στον τελικό μπορεί να αποτελέσει έναν ρεαλιστικό στόχο και για τις δύο ομάδες.

Η συντονίστρια του τομέα δρόμων και ταχυτήτων της Ομοσπονδίας, Ιωάννα Σιώμου, είναι υπεύθυνη του καμπ και θα έχει, μαζί με τον σύμβουλο της διοίκησης Δημήτρη Ευαγγελόπουλο και τους προπονητές Κώστα Βογιατζάκη και Χρήστο Κατσίκα, την προπονητική καθοδήγηση των αθλητών και αθλητριών.

Στους άνδρες θα λάβουν μέρος οι Δημήτρης Χρυσάφης, Νικόλας Παναγιωτόπουλος, Βασίλης Μυριανθόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης, Λάμπρος Βολίκας και Γιάννης Νυφαντόπουλος. Από το καμπ θα απουσιάσουν οι Θοδωρής Βροντινός και Βασίλης Παπαμαργαρίτης λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Η εξάδα των γυναικών, που ξεχώρισε πέρυσι, θα λάβει μέρος στο καμπ του ΟΑΚΑ και συγκεκριμένα οι Δήμητρα Τσουκαλά, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Σοφία Καμπερίδου, Σοφία Ιωσηφίδου και Στέλλα Μιχαηλίδου.

Στον προγραμματισμό της Ομοσπονδίας είναι να διεξαχθούν τουλάχιστον τρία προπονητικά καμπ στη διάρκεια της περιόδου, καθώς και μια σειρά από δυνατούς αγώνες που θα εξασφαλίσουν τη σωστή προετοιμασία και, φυσικά, την πρόκριση της ομάδας στην κορυφαία διοργάνωση.