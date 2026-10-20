Γιατί έχει γίνει τόσο viral η γκολάρα του Μεσούτ Οζίλ με την Άρσεναλ και πρωταγωνιστεί σε AI videos;

Είναι αυτό που λέμε ένα γκολ-ποίημα. Ειδικά από τη γωνία που το τραβάει ο καμεραμάν, μπορεί να αντιληφθεί κανείς πως ο Μεσούτ Οζίλ ο οποίος πλέον έγινε γίνει ντερέκι και γυμναστηριακός, έχει υπάρξει μεγάλος αρτίστας της μπάλας.

Εκείνο το γκολ του με τη φανέλα της Άρσεναλ κόντρα στη Λουντογκόρετς, αν είχε soundtrack θα έπρεπε να συνοδευόταν από μία από τις πιο κλασικές μουσικές δημιουργίες ever, τύπου Μπετόβεν ή Σοπέν.

Απλώς απόλαυστε τη στιγμή...

Μήπως το βλέπεις τόσο συχνά τελευταία που αναρωτιέσαι wtf? Ίσως γιατί αντί για τον Οζίλ στη θέση του αρτίστα ήταν ο… Σρεκ ή κάποιος άλλος χαρακτήρας που έχει μπει εκεί μέσω ΑΙ.

Ήταν μια φάση που συνδύαζε τεχνική, αντίληψη και την απαραίτητη δόση ποδοσφαιρικής αλητείας. Κάτι που, όπως αποδεικνύεται, δεν χρειάζεται να διαθέτεις ποδοσφαιρικά παπούτσια για να το πετύχεις. Αρκεί ένα καλό AI prompt.

Πώς ένα ιστορικό γκολ έγινε viral trend;

Η συγκεκριμένη φάση επέστρεψε στο προσκήνιο μέσα από μια τάση που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αναπαράγει την ίδια ακριβώς σκηνή, αντικαθιστώντας τον Οζίλ με χαρακτήρες από ταινίες, σειρές, videogames και animation.

Το αποτέλεσμα είναι όσο παράλογο ακούγεται. Η κίνηση του Οζίλ παραμένει σχεδόν ίδια, το σκηνικό θυμίζει την αυθεντική φάση και ο πρωταγωνιστής αλλάζει. Μόνο που στη θέση του Γερμανού μπορεί να βρεθεί ο Σρεκ ή ένας T-Rex, με τον δεύτερο να αποδεικνύει ότι ακόμη και τα κοντά χέρια δεν αποτελούν εμπόδιο όταν έχεις την κατάλληλη τεχνολογία στο πλευρό σου.

Στην ίδια λογική, ο Walter White από το Breaking Bad και ο Μπομπ Σφουγγαράκης έχουν πάρει τη θέση τους σε αναπαραστάσεις της φάσης. Το internet, άλλωστε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αφορμή για να ενώσει δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Χρειάζεται μόνο ένα αστείο που λειτουργεί και κάποιον που θα σκεφτεί την επόμενη, ακόμη πιο αλλόκοτη εκδοχή του.

Γιατί λειτουργεί τόσο καλά;

Το μυστικό βρίσκεται στο γεγονός ότι η αρχική φάση είναι ήδη κινηματογραφική. Η λόμπα πάνω από τον τερματοφύλακα, οι δύο αμυντικοί που πέφτουν πάνω στον Οζίλ και η ψύχραιμη εκτέλεση συνθέτουν μια ακολουθία με αρχή, κορύφωση και φινάλε. Είναι σχεδόν έτοιμη σκηνή δράσης, μόνο που αντί για τον Τζέισον Στέιθαμ έχουμε έναν από τους πιο κομψούς ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

Παράλληλα, τα συγκεκριμένα videos αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη λογική των viral trends. Και κάπως έτσι, ένα γκολ που θυμόμαστε από το Champions League του 2016 αποκτά δεύτερη ζωή στα social media και ο Μεσούτ Οζίλ που έχει αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο από το 2023, είναι ξανά στην επικαιρότητά μας. Αυτήν τη φορά, μάλιστα, δεν χρειάζεται καν να βρίσκεται ο ίδιος στο γήπεδο.

Γιατί στο internet, όταν μια στιγμή είναι αρκετά καλή, δεν πεθαίνει ποτέ. Απλώς αλλάζει πρωταγωνιστή. Και αν ο επόμενος είναι ένας T-Rex, τόσο το καλύτερο.