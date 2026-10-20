Premier League: Η Τότεναμ ζητά 80 εκατομμύρια για τον Πέδρο Πόρο

Το περασμένο καλοκαίρι η Τότεναμ επέκτεινε το συμβόλαιο της με τον Πέδρο Πόρο μέχρι τον Ιούνιο του 2031, για να κρατήσει μακριά το ενδιαφέρον άλλων ομάδων από Αγγλία και Ισπανία.

Ο 27χρονος όμως Ισπανός διεθνής δεξιός μπακ, παγκόσμιος πρωταθλητής το περασμένο καλοκαίρι με την εθνική ομάδα της χώρας του στο Μουντιάλ, παραμένει στα μεταγραφικά πλάνα των Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TEAMtalk».

Ο Πόρο θέλει να επιστρέψει στη χώρα του, αλλά η διοίκηση της ομάδας του Λονδίνου, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει με λιγότερα από 80 εκατ. ευρώ.