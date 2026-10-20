· Τότεναμ

Premier League: Η Τότεναμ ζητά 80 εκατομμύρια για τον Πέδρο Πόρο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Πόρο θέλει να επιστρέψει στην Ισπανία 

Premier League: Η Τότεναμ ζητά 80 εκατομμύρια για τον Πέδρο Πόρο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το περασμένο καλοκαίρι η Τότεναμ επέκτεινε το συμβόλαιο της με τον Πέδρο Πόρο μέχρι τον Ιούνιο του 2031, για να κρατήσει μακριά το ενδιαφέρον άλλων ομάδων από Αγγλία και Ισπανία.

Ο 27χρονος όμως Ισπανός διεθνής δεξιός μπακ, παγκόσμιος πρωταθλητής το περασμένο καλοκαίρι με την εθνική ομάδα της χώρας του στο Μουντιάλ, παραμένει στα μεταγραφικά πλάνα των Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TEAMtalk».

Ο Πόρο θέλει να επιστρέψει στη χώρα του, αλλά η διοίκηση της ομάδας του Λονδίνου, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει με λιγότερα από 80 εκατ. ευρώ.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:31 STORIES

MATCH MODE με guest τον Λεωνίδα Βόκολο

18:28 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

18:25 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παπανικολάου: «All-time classic η ερυθρόλευκη - Ο Ολυμπιακός κάνει βήματα μπροστά»

18:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι Αργεντινοί συνδέουν τον Ικάρντι με τον ΠΑΟΚ

18:17 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας: «Ευχαριστώ τον κόσμο για τη στήριξη - Η ερυθρόλευκη είναι πάντα η αγαπημένη φανέλα»

18:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο λόγος που αποκλείστηκε από το «El Clasico» ο διαιτητής που σφύριξε το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

17:47 EUROPA LEAGUE

Οριστικό: Χωρίς Χριστογεώργο με Λεβερκούζεν ο ΟΦΗ

17:16 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν μίλησαν στην «πράσινη» ακαδημία (pic)

17:16 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Λεσόρ τρόλαρε... κουτσαίνοντας για τον «μεγάλο τραυματισμό» του (video)

17:14 SUPER LEAGUE

Με κόσμο στο Παγκρήτιο ο ΠΑΟΚ - Η ανακοίνωση του «Δικεφάλου»

17:07 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πρόστιμο στους Πειραιώτες από τη ΔΕΑΒ για το ντέρμπι «αιωνίων»-Απαλλάχθηκε ο Αλγκουαθίλ

16:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Τότεναμ ζητά 80 εκατομμύρια για τον Πέδρο Πόρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας