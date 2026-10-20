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Απόλλων Πάτρας: Αποχωρεί για λόγους υγείας ο Ντιρκ Μπάουερμαν - «Είμαι συντετριμμένος»

«Είμαι συντετριμμένος που αναγκάζομαι να αποχωρήσω από τη θέση του προπονητή του Απόλλωνα Πατρών. Τα προβλήματα υγείας που οδήγησαν στην απουσία μου από το παιχνίδι με τον Προμηθέα καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση του ρόλου μου ως προπονητής», ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο Ντιρκ Μπάουερμαν

Απόλλων Πάτρας: Αποχωρεί για λόγους υγείας ο Ντιρκ Μπάουερμαν - «Είμαι συντετριμμένος»
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Η επιστροφή του Ντιρκ Μπάουερμαν στον πάγκο του Απόλλωνα Πάτρας μετά από 26 χρόνια δεν κράτησε πολύ. Ο 68χρονος πολύπειρος Γερμανός τεχνικός αναγκάστηκε να παραιτηθεί για λόγους υγείας.

Σε δήλωσή του αναφέρει: «Είμαι συντετριμμένος που αναγκάζομαι να αποχωρήσω από τη θέση του προπονητή του Απόλλωνα Πατρών. Τα προβλήματα υγείας που οδήγησαν στην απουσία μου από το παιχνίδι με τον Προμηθέα καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση του ρόλου μου ως προπονητής. Ήρθα στην Πάτρα από αγάπη για τον σύλλογό μας, τους φιλάθλους μας και, πάνω απ’ όλα, για τον πρόεδρό μας. Με μεγάλη μου λύπη, αδυνατώ να συνεχίσω το ταξίδι που ξεκινήσαμε μαζί. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Γιάννη, το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου και τους φιλάθλους μας για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Προ πάντων, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τίμο Αντωνίου, τον Γιώργο Κολλάρο, τον Κώστα Λεβιδιώτη, τον Ηλία Αργύρη, και όλο προσωπικό του οργανισμού μας. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον βοηθό μου και προπονητή Κώστα Τζαμάκο για την στήριξη και την συνεργασία. Mέσα από την καρδιά μου, εύχομαι σε όλους σας ό,τι καλύτερο και κάθε επιτυχία που αξίζει στον Απόλλωνα Πατρών».

Η ανακοίνωση: Η διοίκηση του Α.Σ. Απόλλων Πατρών Sendo, σεβόμενη την επιθυμία του coach Bauermann να αποχωρήσει από την ομάδα μας λόγω προβλημάτων υγείας – τα οποία δεν του επέτρεψαν να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας μας κατά την πρόσφατη αναμέτρηση – αναγκάζεται με λύπη να συμβιβαστεί με αυτό το δυσάρεστο για όλους μας γεγονός. Σεβόμαστε απόλυτα την ανάγκη να τεθεί ως προτεραιότητα η υγεία του. Ο Dirk Bauermann παραμένει κομμάτι της ιστορίας και της φιλοσοφίας της ομάδας μας και θα θεωρείται πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειάς μας. Η αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία δεν σημαίνει το τέλος της κοινής μας πορείας, αφού η συνεργασία μας θα διατηρηθεί σε κάθε δυνατό επίπεδο. «Είμαι συντετριμμένος που αναγκάζομαι να αποχωρήσω από τη θέση του προπονητή του Απόλλωνα Πατρών. Τα προβλήματα υγείας που οδήγησαν στην απουσία μου από το παιχνίδι με τον Προμηθέα καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση του ρόλου μου ως προπονητής. Ήρθα στην Πάτρα από αγάπη για τον σύλλογό μας, τους φιλάθλους μας και, πάνω απ’ όλα, για τον πρόεδρό μας. Με μεγάλη μου λύπη, αδυνατώ να συνεχίσω το ταξίδι που ξεκινήσαμε μαζί. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Γιάννη, το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου και τους φιλάθλους μας για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Προ πάντων, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τίμο Αντωνίου, τον Γιώργο Κολλάρο, τον Κώστα Λεβιδιώτη, τον Ηλία Αργύρη, και όλο προσωπικό του οργανισμού μας. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον βοηθό μου και προπονητή Κώστα Τζαμάκο για την στήριξη και την συνεργασία. Mέσα από την καρδιά μου, εύχομαι σε όλους σας ό,τι καλύτερο και κάθε επιτυχία που αξίζει στον Απόλλωνα Πατρών». Το Διοικητικό Συμβούλιο τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του στον σύλλογο και του εύχεται από καρδιάς ταχεία ανάρρωση, δύναμη και κάθε καλό στη συνέχεια.

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