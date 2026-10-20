Έχει δίκιο ο Καϊρί Ίρβινγκ που δεν είναι πλέον «ερωτευμένος» με το σημερινό ΝΒΑ;

Ας είμαστε ρεαλιστές, δύο είναι οι τρόποι να αντιμετωπίσεις τη δήλωση του Καϊρί Ίρβινγκ ότι το NBA δεν είναι πια το πρωτάθλημα με το οποίο ερωτεύτηκε το μπάσκετ ως παιδί. Ο πρώτος είναι να τον κατηγορήσεις για νοσταλγία, να του θυμίσεις ότι το παιχνίδι εξελίσσεται και να του πεις πως, αν δεν του αρέσει το σύγχρονο μπάσκετ, μπορεί απλώς επιτέλους να αποσυρθεί. Ο δεύτερος πάλι, είναι να αφήσεις για λίγο στην άκρη το γεγονός ότι μιλάμε για έναν από τους πιο ιδιαίτερους, αλλά και πιο αμφιλεγόμενους, σταρ της γενιάς του και να αναρωτηθείς αν έχει κάποιο δίκιο.

Γιατί, μεταξύ μας, το ερώτημα δεν είναι αν το NBA που κάνει πρεμιέρα απόψε για τη σεζόν 2026-27, είναι καλύτερο ή χειρότερο από εκείνο που παρακολουθούσαμε πριν από 15 ή 20 χρόνια, αλλά κυρίως αν όσα συμβαίνουν γύρω από το παιχνίδι μάς αφήνουν να απολαύσουμε το ίδιο το παιχνίδι.

Το μπάσκετ δεν είναι μόνο ένα προϊόν προς κατανάλωση

Ο Ίρβινγκ μίλησε για την ανεξέλεγκτη, όπως τη χαρακτήρισε, εξάπλωση των social media και του στοιχήματος, σε μια κατάσταση που δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα -αν και πάντα υπήρχε το στοίχημα στην αθλητική κουβέντα.

Το NBA έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια μηχανή παραγωγής περιεχομένου, καθώς κάθε κατοχή μπορεί να γίνει viral, κάθε άστοχο σουτ αφορμή για διαδικτυακή δίκη και κάθε κακή εμφάνιση ένα ακόμη επεισόδιο στο ατελείωτο reality show που συνοδεύει τους πρωταγωνιστές του ή απλώς μια ευκαιρία για να μπεις στο Shaqtin a Fool. Δεν αρκεί πλέον να παίξεις καλά, αλλά να είσαι διαθέσιμος για ανάλυση, σύγκριση, σχολιασμό και αξιολόγηση από εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν άποψη για τα πάντα.

Την ίδια ώρα, η σύνδεση του αθλητισμού με τις στοιχηματικές αγορές έχει δημιουργήσει μια νέα διάσταση στην παρακολούθηση των αγώνων, με αρκετούς θεατές πλέον να μην εστιάζουν στο αν θα νικήσει η ομάδα τους, αλλά εστιάζουν στο αν ένας παίκτης θα πετύχει συγκεκριμένο αριθμό πόντων ή αν θα μοιράσει τις απαραίτητες ασίστ, ή αν η ομάδα θα κερδίζει κάνοντας ανατροπή.

Το μπάσκετ, όμως, δεν είναι ένα δελτίο με 12 επιλογές, αλλά η τελευταία κατοχή, η κακή απόφαση που μετατρέπεται σε ηρωισμό, ο παίκτης που σηκώνεται μετά από μια δύσκολη βραδιά. Είναι όλα εκείνα που δεν μπορείς να προβλέψεις και γι' αυτό ακριβώς σε κάνουν να κολλάς στην οθόνη.

Ένα παιχνίδι που κινδυνεύει να γίνει ρομποτικό

Όταν ο Ίρβινγκ χαρακτηρίζει το σύγχρονο μπάσκετ λιγότερο ανθρώπινο και περισσότερο ρομποτικό, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε σε όλα για να καταλάβουμε τι εννοεί.

Το σημερινό NBA είναι πιο γρήγορο, πιο αναλυτικό και πιο απαιτητικό από ποτέ, με τα δεδομένα να καθορίζουν αποφάσεις, οι προπονητές αναζητούν την αποτελεσματικότερη εκτέλεση και οι ομάδες χτίζουν επιθέσεις με βάση τις πιθανότητες. Το τρίποντο έχει γίνει βασικό όπλο, οι χώροι αξιοποιούνται διαφορετικά και η τακτική έχει φτάσει σε επίπεδα που πριν από μερικές δεκαετίες θα έμοιαζαν εξωπραγματικά.

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Όλα αυτά σίγουρα είναι πρόοδος και κανείς δεν ζητά να επιστρέψουμε σε ένα μπάσκετ όπου κάθε επίθεση κατέληγε σε ένα αμφιλεγόμενο σουτ μέσης απόστασης και οι προπονητές αντιμετώπιζαν την ανάλυση δεδομένων σαν εξωγήινη τεχνολογία.

Υπάρχει, ωστόσο, μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και την προβλεψιμότητα. Όταν η αναζήτηση του καλύτερου δυνατού σουτ γίνεται αυτοσκοπός, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί ένα κομμάτι από τον αυτοσχεδιασμό, την προσωπικότητα και την αυθάδεια που κάνουν έναν παίκτη ξεχωριστό.

O Kyrie Irving των Dallas Mavericks' (AP Photo/Julio Cortez) AP

Και αν υπάρχει κάποιος που δικαιούται να μιλήσει για την ομορφιά του αυτοσχεδιασμού, αυτός είναι ο Ίρβινγκ. Ο άνθρωπος έχει κάνει το χειρισμό της μπάλας να μοιάζει με προσωπική δήλωση ανεξαρτησίας απέναντι στους νόμους της φυσικής. Το παιχνίδι του δεν είναι απλώς αποτελεσματικό, αλλά πάνω από όλα τέχνη, ένστικτο και μια δόση μπασκετικής αλητείας που δεν χωρά εύκολα σε ένα υπολογιστικό φύλλο.

Το πιο δύσκολο παιχνίδι παίζεται έξω από το παρκέ

Η αναφορά του στην ψυχική υγεία έχει επίσης σημασία. Όταν ο Καϊρί μπήκε στο NBA το 2011, η δημόσια συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία των αθλητών δεν είχε τη σημερινή έκταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι παίκτες δεν αντιμετώπιζαν πίεση. Σημαίνει ότι συχνά έπρεπε να τη διαχειρίζονται χωρίς να μιλούν γι' αυτήν.

Σήμερα, οι αθλητές καλούνται να αποδίδουν στο υψηλότερο επίπεδο, να διαχειρίζονται την έκθεση, να απαντούν σε κάθε κριτική και να παραμένουν διαρκώς διαθέσιμοι σε ένα κοινό που συχνά ξεχνά ότι πίσω από τη φανέλα υπάρχει ένας άνθρωπος.

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Το ότι πλέον συζητάμε περισσότερο για την ψυχική υγεία είναι θετικό. Το πρόβλημα είναι ότι η ίδια η κουλτούρα που εξαντλεί τους αθλητές δεν έχει εξαφανιστεί. Η δημόσια συζήτηση έγινε πιο ώριμη, αλλά η απαίτηση για αδιάκοπη απόδοση παραμένει.

Έχει δίκιο ο Καϊρί ή απλώς μεγάλωσε;

Κάθε γενιά έχει την τάση να εξιδανικεύει το μπάσκετ με το οποίο μεγάλωσε. Κάποιοι νοσταλγούν την εποχή του Μάικλ Τζόρνταν, άλλοι τα χρόνια του Κόμπι Μπράιαντ και άλλοι τις μονομαχίες των ΛεΜπρόν Τζέιμς και Στεφ Κάρι. Κανείς δεν παρακολουθεί το άθλημα χωρίς τις δικές του αναμνήσεις, τις προτιμήσεις και τις προκαταλήψεις του. Το ίδιο ισχύει και για τον Ίρβινγκ.

Δεν είναι απαραίτητα αντικειμενικός επειδή είναι σπουδαίος παίκτης, ούτε η άποψή του αποτελεί απόδειξη ότι το NBA έχει χάσει τον δρόμο του. Αλλά ο Ίρβινγκ αγγίζει μια πραγματική ανησυχία: όταν το περιτύλιγμα γίνεται σημαντικότερο από το περιεχόμενο, κάτι αρχίζει να χάνεται.

Ίσως, λοιπόν, να μη χρειάζεται να συμφωνήσουμε μαζί του για να αναγνωρίσουμε ότι έχει δίκιο σε κάτι βασικό. Ότι δεν γίνεται να μετατρέπουμε τα πάντα σε προϊόν και μετά να απορούμε γιατί χάνουν ένα κομμάτι από την ψυχή τους.