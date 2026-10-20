Ο «μαγικός κόσμος» του ΝΒΑ επιστρέφει

Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στο Ντιτρόι, με τους Πίστονς να υποδέχονται τους Μπόστον Σέλτικς (22:00). Οι δύο ομάδες πέρσι τερμάτισαν στις πρώτες δύο θέσεις της Ανατολής στην κανονική περίοδο, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν στους τελικούς της περιφέρειας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 4.

Στις 02:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης σειρά παίρνει η αναμέτρηση των πρωταθλητών Νιου Γιορκ Νικς που θα αντιμετωπίσουν στην έδρα τους τους Φιλαδέλφια Σίξερς του Λεμπρόν Τζέιμς.

Τέλος, στος 04:30 το πρωί οι Σαν Αντόνιο Σπερς θα υποδεχθούν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

22:00 Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπόστον Σέλτικς Magenta Sport 4

02:00 Νιου Γιορκ Νικς – Φιλεδέλφια Σίξερς Magenta Sport 4

04:30 Σαν Αντόνιο Σπερς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ Magenta Sport 5