Ο «μαγικός κόσμος» του ΝΒΑ επιστρέφει
Τζάμπολ σήμερα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου με τρεις αναμετρήσεις.
Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στο Ντιτρόι, με τους Πίστονς να υποδέχονται τους Μπόστον Σέλτικς (22:00). Οι δύο ομάδες πέρσι τερμάτισαν στις πρώτες δύο θέσεις της Ανατολής στην κανονική περίοδο, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν στους τελικούς της περιφέρειας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 4.
Στις 02:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης σειρά παίρνει η αναμέτρηση των πρωταθλητών Νιου Γιορκ Νικς που θα αντιμετωπίσουν στην έδρα τους τους Φιλαδέλφια Σίξερς του Λεμπρόν Τζέιμς.
Τέλος, στος 04:30 το πρωί οι Σαν Αντόνιο Σπερς θα υποδεχθούν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
22:00 Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπόστον Σέλτικς Magenta Sport 4
02:00 Νιου Γιορκ Νικς – Φιλεδέλφια Σίξερς Magenta Sport 4
04:30 Σαν Αντόνιο Σπερς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ Magenta Sport 5